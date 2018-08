Starostové větších měst v Hradeckém kraji chtějí obhájit svá křesla

Před dvaceti lety protiklausovská frakce v ODS založila Unii svobody, v Hradci Králové vznikla politická strana Volba pro město, předsedou vlády Slovenské republiky se stal Mikuláš Dzurinda a v Trutnově se starostování ujal 38letý ředitel základní školy Ivan Adamec. Zatímco první tři události jsou už dávno zapomenutou historií, Adamec je starostou dál a věří, že dostane mandát na další čtyři roky.

„Mám ve městě spoustu nedodělaných věcí, které bych rád realizoval. Témat, která bychom rádi prosadili, je zkrátka celá řada,“ říká Adamec, který je stejně jako Birke i poslancem.

„To není překážkou, ale naopak dobrým propojením komunální politiky s celostátní problematikou,“ soudí starosta Trutnova.

Už před čtyřmi lety, kdy Adamec kandidoval na starostu popáté, především trutnovská opozice poukazovala na údajné diktátorské praktiky, vládu města považovala za chobotnici a odvolávala se i na termín železný zákon oligarchie, tedy na lobbování spíš za své vlastní cíle než za zájmy města.

Starosta se musí zorientovat

Spíš pochopení má však pro opětovnou kandidaturu nejen Adamce, ale i dalších starostů uznávaný politický analytik a člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Jan Outlý.

„V komunální politice takzvaný železný zákon oligarchie není tak velké téma jako v té celostátní, prostě to nevadí. Na komunální úrovni není takový prostor pro politikaření, je blíž občanům a takové starostování je navíc velkou kompetencí. Například zákon o obcích se stále utahuje a zpřesňuje a to, aby se nový starosta zorientoval, chce aspoň dva tři roky. Schopnost orientovat se v komunální problematice je naprosto zásadní,“ soudí Outlý.

Do „teprve“ třetího období ve funkcích starosty či primátora by rádi šli Birke, Skořepa a Fink, kteří ve svých městech vládnou od roku 2010.

„Pro Hradec Králové to nepochybně z velké části byly úspěšné čtyři roky. Naše město je každý rok jedním z prvních tří měst naší země ceněných pro kvalitu života v nich. Mnohé z našeho programu bylo splněno, namátkou MHD pro seniory, rekonstrukce kostela svatého Mikuláše, křižovatka Koruna, rekonstrukce Bona publica, zachování a zlepšení úrovně otevřenosti samosprávy, fungování společnosti Mountfield HK, ke kterému by nedošlo bez rozloučení se s firmou ABD Invest, podpora dostavby dálnice, úspěšné dokončení jednání s ČSOB o výstavbě jejího centra, připravenost lávky přes Labe, zaměstnanost nebo zvýšení dividend městských podniků,“ vypočítává klady minulých období Fink, který svou kandidaturu oznámil již v únoru.

Na obhajobu se soustředí rovněž rychnovský a náchodský starosta. „Zkusím to ještě jednou a naposledy,“ říká Skořepa.

Jan Birke se dokonce zřekl funkcí ve vedení sociální demokracie, prý aby mohl napnout síly právě na komunální volby.

„Máme za sebou reálné výsledky, vyřešení Tepny, prosazení výstavby obchvatu města, zahájení stavby Malých lázní, rekonstrukci sportovního areálu Hamra nebo zateplení budov mateřských a základních škol. Ale uvědomuji si, že rozhodně nemáme hotovo, vždy je co zlepšovat,“ připomíná Birke.

Rovněž Jan Malý by podle svých slov byl rád u toho, až se podaří realizace pro něj tří klíčových projektů v Jičíně.

„Jde o výstavbu rodinných a bytových domů v lokalitě Kasárna, nového autobusového nádraží a Masarykova divadla. Čeká nás skutečně hodně práce, aby se tyto investiční akce naplnily. I tak jsem však vnitřně přesvědčen, že uplynulé čtyři roky byly pro Jičín úspěšné,“ zdůrazňuje Malý, jenž by rád starostoval i ve svém druhém volebním období.

Dvě období a konec? Prý není důvod

Především z řad méně úspěšných politiků jsou však slyšet názory, že by starosta, poslanec nebo senátor neměli svou roli plnit déle než dvě funkční období, a jako vzor dávají maximálně dvě období pro prezidenta republiky.

Politolog Jiří Štefek oponuje: „Chápu, že řadu lidí může iritovat, že stejný člověk na radnici sedí třeba dvacet let. V některých menších obcích to není tak unikátní, ale čím je město větší, tím je to vzácnější. Podle mého názoru je to tak, že pokud jsou takoví lidé fyzicky a duševně zdraví, práce je baví a dostanou od lidí podporu, není sebemenší důvod jim bránit. Řídit okresní město není žádná legrace, ten člověk musí mít průpravu, zkušenosti, kontakty a musí být obratný diplomat. A právě proto například Adamec má velkou šanci na zvolení.“

Přestože dvacet let Ivana Adamce v čele Trutnova je pozoruhodným počinem, třeba na sedmdesátiletého Václava Lomičku nemá. Ten totiž v čele Dobříče na Plzeňsku se zhruba 400 obyvateli stojí už neuvěřitelných 42 let a skončit se chystá až letos.