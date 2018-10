Otázky pro volební lídry v Trutnově: odliv obyvatel, parkování a turismus

ODS s dlouholetým starostou Ivanem Adamcem bude již za několik dní v Trutnově obhajovat vítězství z komunálních voleb v roce 2014. Tehdy získala více než 84 tisíc hlasů a s 29 procenty hlasování suverénně ovládla. Druhé Hnutí ANO získalo o víc než polovinu hlasů méně a stejně jako třetí sociální demokraté, kteří dostali 12,7 procenta hlasů, skončili v opozici.

Letos v okresním městě kandiduje devět politických subjektů.

1 Ivan Adamec (ODS)

Počet obyvatel v Trutnově v posledních letech pozvolna klesá. Co uděláte pro to, aby se tento trend zastavil?

Podíval jsem se na statistiky a situace není tak dramatická. Třeba v roce 2014 to byl naopak přírůstek. Je ale smutnou pravdou, že počet obyvatel nejen našeho města, ale prakticky všude v Evropě, ovlivňuje hlavně negativní demografický vývoj. Prostě se rodí méně dětí, populace stárne, více lidí umírá. A také částečně jde i odchod mladých lidí „na zkušenou” za lépe placenou či specializovanou prací do velkých měst nebo do zahraničí. Situaci bezpochyby zlepší dopravní dostupnost našeho města (dálnice D11) a neustálé zvyšování kvality života občanů, aby měli důvody a zájem zde žít, vracet se po studiu nebo přicházet z jiných, pro jejich život méně příznivých oblastí. Na tom neustále pracujeme.

Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst je důsledkem rychlého nárůstu počtu automobilů, auto se stalo spotřebním zbožím. Řešení nejsou jednoduchá. Řada občanů si koupí auto, ale už neřeší parkování. Nechtějí za parkování platit, ani se příliš omezovat v komfortu. Většina nechce parkovací místa na úkor úbytku zeleně. Řešením jsou podzemní parkoviště, parkovací domy, úpravy dopravních situací na sídlištích a v centru jedině ekonomická regulace. V našem programu máme úpravy parkovacích míst a podporu výstavby parkovacích domů. Po dohodě s občany budeme hledat řešení.

Kde vidíte rezervy Trutnova v oblasti cestovního ruchu? Máte nápady, jak přilákat více turistů?

Připravujeme nový web, který bude daleko více zaměřený na turisty a návštěvníky města a jeho okolí. Památky jsou označeny QR kódy, vydáváme propagační materiály a nedávno jsme spustili mobilní aplikaci, která zvyšuje informovanost o akcích a dalších aktualitách. Turismus je především ekonomická komodita, přináší zisk soukromým subjektům a tím i peníze do městské pokladny. Proto vidím zapojení města zejména v komunikaci. Chceme vylepšit spolupráci s ostatními informačními centry, turistickými a cestovatelskými internetovými servery, podnikatelskými subjekty a vytvářet společnou propagaci. Rezervy vidím v dosavadní komunikaci s CzechTourismem. Státní agentura by mohla lépe profilovat i náš region. Mám pocit, že upřednostňuje Prahu či Český Krumlov.

2 Marek Šváb (ČSSD)

Počet obyvatel v Trutnově v posledních letech pozvolna klesá. Co uděláte pro to, aby se tento trend zastavil?

Zaměříme se na mladé a odstraníme důvody, kvůli kterým odcházejí z města. Myslíme si, že mladí lidé mohou získat v Trutnově pracovní příležitosti díky firmám v elektrotechnickém průmyslu. Situaci také nahrává možnost vzdělávání ve střední škole, která je na elektrotechniku a informační technologie zaměřena. Problém je udržet je v Trutnově, protože mnozí z nich nemají možnost bydlení. Do voleb jdeme s cílem vybudovat systém městských startovacích bytů, které poskytnou dostupné bydlení lidem na začátku jejich samostatného osobního a profesního života. Plánujeme jich už v příštím volebním období vybudovat minimálně 60.

Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Nedostatek parkovacích míst ve městě není. Je jen nedostatečná dopravní dostupnost. Chceme zlepšit systém fungování MHD. Autobus musí jezdit pravidelně minimálně jednou za hodinu, a to i z okrajových částí města. Chceme zrušit možnost odjezdu autobusu dříve a zlepšit zázemí autobusového nádraží. Jednoduše udělat vše pro to, aby cesta do práce s MHD byla možná a příjemná. V některých městských částech je pak třeba vybudovat parkovací domy, případně využít další parkovací plochy na okraji Trutnova.

Kde vidíte rezervy Trutnova v oblasti cestovního ruchu? Máte nápady, jak přilákat více turistů?

Trutnov je pro turisty často pouze průjezdním městem do Krkonoš. Měli by mít důvod, aby se zde zastavili, případně z hor přijeli za zábavou, sportem nebo kulturou. Dobrým počinem jsou akce jako Trutnovský jarmark, Už ho nesou a Dny kulturního dědictví. Hlavním stimulem ale musí být rozšíření a zpřístupnění služeb a jejich větší propagace v turistických centrech Krkonoš. Bude-li v Trutnově moderní krytý bazén s tobogány a wellnes centrem, budou-li mít naše sportoviště specializované programy pro turisty, množství návštěvníků se výrazně zvýší. Trutnov má co nabídnout, jen třeba se více otevřít a přihlásit.

3 Zdeněk Jaďuď (ANO)

Počet obyvatel v Trutnově v posledních letech pozvolna klesá. Co uděláte pro to, aby se tento trend zastavil?

Je potřeba pracovat na tom, aby se z Trutnova stalo moderní evropské město a mladí lidé v něm měli uplatnění jak v pracovně, tak ve volném čase. Jenom tak nebudou mít potřebu po dostudování zůstávat v jiných koutech naší republiky.

Jak chcete řešit nedostatek parkovacích míst ve městě?

Tento problém nevznikl v posledních letech. Stávající vedení města ho mělo řešit už v minulých volebních obdobích. Určitě se problém nevyřeší mávnutím kouzelného proutku. Je nutné nechat zpracovat od renomované dopravní kanceláře důvěryhodnou studii proveditelnosti řešení systému parkování v těchto lokalitách, která navrhne možná řešení v organizaci dopravy, stavebních úprav, stanoví návrh komplexního řešení včetně finanční analýzy a doporučí postup při realizaci navržených opatření. Najít vhodná místa, zpracovat dokumentaci a získat finance není činnost na rok či dva, ale bude nutno k tomuto kroku přistoupit.

Kde vidíte rezervy Trutnova v oblasti cestovního ruchu? Máte nápady, jak přilákat více turistů?

V současné době navštěvuje hory spousta turistů, ale Trutnovem bohužel pouze projíždějí. Máme krásné náměstí, ale to je v podstatě všechno, na co můžeme lákat. Co udělat z pěší zóny a náměstí Republiky nadčasovou architektonickou zónu, nastartujme ducha moderního prostoru, který bude lákat k setkávání lidí, oživení města a turisté se zde budou zastavovat ze zvědavosti, aby viděli něco výjimečného. Oživit areál na Bojišti a vybudovat zde smysluplné zázemí jako odpočinkovou zónu pro rodiny s dětmi. Celý areál propojit s naučnou stezkou Po stopách války 1866 na Trutnovsku, památníkem generála Gablenze a lesem okolo Paradráhy.