V Krkonoších budou obhajovat své posty na radnicích zkušení matadoři

Naopak v regionální politice po dlouhých letech končí starosta Černého Dolu Zdeněk Kraus a žacléřský Miroslav Vlasák.

Pokud se Ivanu Adamcovi s ODS podaří vyhrát i nadcházející volby a sestavit koalici, vstoupí už do šestého volebního období jako starosta. V čele okresního města je nepřetržitě od roku 1998.

„Mám stále vize a nápady, jak Trutnov posouvat dál,“ říká osmapadesátiletý politik. Trutnovský místostarosta Tomáš Hendrych z Volby pro město je ve funkci dokonce od roku 1994.

K tradičním vyzyvatelům ČSSD a KSČM přibyl staronový soupeř, po osmi letech jdou do voleb opět samostatně Piráti a pokusí se svézt na „vítězné“ vlně vyvolané úspěchem v posledních parlamentních volbách. V čele mají poslance a krajského zastupitele Martina Jiránka.

„Současné vedení města je u kormidla již dvacet let a zákonitě tak dochází k určité stagnaci. Naše kandidátka je složená z aktivních Trutnováků s relativně nízkým věkovým průměrem a sami sebe nyní vnímáme jako hlavní hybnou sílu pro změnu. Pokud získáme prostor na prosazování našeho programu, jsme připraveni se aktivně zapojit do vedení města,“ naznačuje Jiránek.

Výsledky v Trutnově a ve Dvoře Králové nad Labem odpoví na otázku, zda se hnutí ANO dokázalo plně etablovat na regionální politické scéně. V obou městech v předchozích volbách významně uspělo. V Trutnově skončilo druhé, ve Dvoře Králové dokonce zvítězilo. Zatímco v městě na Labi Babišovce povede stávající starosta Jan Jarolím, trutnovská buňka vsadila na úplného nováčka v politice. Tváří strany je devětapadesátiletý stavbyvedoucí Zdeněk Jaďuď.

„To, že nemám politické zkušenosti, považuju v současné době za výhodu. Podle mého názoru je komunální politika o lidech a pro lidi, o tom, co bude dobré město, aby byli lidé ve městě spokojeni, a ne o politikaření.“

Bude nadvláda Zvonu pokračovat?

Pokud by bookmakeři měli vypsat kurzy, na vítězství sdružení Zvon vrchlabského starosty Jana Sobotky by byl patrně nejnižší. Sobotka je, podobně jako Adamec, v čele radnice už 20 let a vyhrává volby s čím dál větším rozdílem.

V roce 2014 jeho uskupení získalo rekordních 55 procent hlasů a 14 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Ve Vrchlabí došlo ke zcela neobvyklé situaci. Do říjnových voleb se přihlásily pouhé tři subjekty. ČSSD, ODS, ANO ani KSČM ve třetím největším městě okresu nepostavily kandidátku.

Hlavním soupeřem Sobotkova uskupení bude aliance Vrchlabí do toho! složená ze zástupců lidovců, zelených, TOP 09 a nezávislých kandidátů. Vede ji bývalý opoziční zastupitel za Evropské demokraty Lukáš Teplý.

„Není to ozbrojený souboj s týmem pana Sobotky, přicházíme s vlastní pozitivní nabídkou,“ tvrdí lídr svazku stran.

Sledovat volební souboj se vyplatí ve čtyřtisícovém Hostinném, kde před čtyřmi lety Sdružení pro lepší Hostinné ukončilo dvacetiletou vládu lidovců a dlouholetého starosty Karla Klímy. KDU-ČSL se pokusí o „odplatu“ s novým lídrem Tomášem Andělem, který si na komunální úrovni už vyzkoušel téměř všechny funkce. Pracoval jako zastupitel, radní i tajemník, v současnosti je ředitelem městského muzea. Karel Klíma, který po porážce v roce 2014 uspěl v krajských volbách a dnes je radním pro životní prostředí a zemědělství, je až na posledním místě kandidátky.

Ani ne tak volební výsledek jako spíše povolební vyjednávání bude zajímavé pozorovat v podobně velké Úpici. Sociální demokraté v posledních osmi letech dokázali obsadit pozici starosty, přestože nevyhráli volby. Jejich hlavním konkurentem bude vítěz posledních voleb, sdružení Žít v Úpici. Povede jej reprezentant České republiky v silovém trojboji Petr Hron, lídrem ČSSD je dosavadní místostarosta a podnikatel Karel Šklíba.

V krkonošských střediscích si chtějí angažmá prodloužit dlouholetí starostové: Jiří Hradecký (Volba pro město) v Janských Lázních, Jiří Špetla (Nová Svoboda) ve Svobodě nad Úpou a Alan Tomášek (SNK Sněžka) v Peci pod Sněžkou. Naopak v Černém Dole končí Zdeněk Kraus (TOP 09), radnici městyse šéfoval 16 let.

„Je mi 65 let, být starostou do 70 by bylo náročné. Nechci dopadnout jako pan prezident,“ říká muž, který však chce být i po volbách novému starostovi k ruce a pomoci dotáhnout rozdělané projekty v obci, především stavbu kanalizace a územní plán.

Po více než dvou dekádách nekandiduje ani žacléřský Miroslav Vlasák (ODS). Místostarostou bývalého hornického města se stal už v roce 1992 a o dva roky nastoupil do pozice starosty.

„Na jeden lidský život je 24 let ve funkci starosty až až. Rozhodl jsem se, že je čas na změnu. Byla to zajímavá práce, která mě vždycky bavila, ale je potřeba štafetu předat dál,“ vysvětluje osmapadesátiletý Vlasák.

Na odpočinek se však nechystá. Už tři roky je zástupcem ředitele Evropského uskupení pro územní spolupráci Novum a v této práci bude pokračovat i po vyklizení kanceláře na žacléřském úřadě.

Podnikatelé i nohejbalový klub

Zajímavá jména jdou do voleb ve Špindlerově Mlýně. Nezávislé s podporou TOP 09 vede náčelník krkonošských záchranářů Pavel Jirsa, občanští demokraté mají na seznamu fotografa Valeriána Spustu, syna známého experta na laviny, který zemřel v letošním roce.

Raritou je sdružení Pro lepší Špindlerův Mlýn. Z 15 kandidátů má pouze jediný uvedeno v kolonce bydliště název krkonošského města. Kromě Vrchlabí v seznamu figuruje Ostrava, Brušperk, Fryčovice, Opava nebo Hnojník na Frýdecko-Místecku.

V Jívce na trutnovsko-náchodském pomezí postavili vlastní kandidátku hasiči i nohejbalový klub. Hasiči vytvořili vlastní uskupení také v Kunčicích nad Labem. K nevšední shodě náhod došlo v Malé Úpě. Všech devět kandidátů, kteří se sešli ve sdružení Pro Malou Úpu, má jako povolání uvedeno „podnikatel“. Nejnižší počet kandidátů jde do voleb ve Zdobíně a Stanovicích, pouze sedm.

Pozornost poutají také názvy některých uskupení. Ve Svobodě nad Úpou se o přízeň voličů uchází Čistý vzduch, v Chotěvicích Sousedé, takřka básnicky zní název jediné sestavy kandidující ve Hřibojedech – Za obec krásnější. Konkurenci v neobvyklém pojmenování však nemá bizarní trutnovské uskupení Zvíře neumí říct NE, my ANO! Na kandidátce má pouze dvě ženy: ochránkyni zvířat a trenérku dostihových koní.