Fink mě lidsky zklamal, říká náměstek Vedlich. Kritiku investic odmítá

Ta shoda volebních témat v Hradci Králové je až zarážející. Rok 2014: opravy Benešovy třídy, Velkého náměstí a fotbalového stadionu. Rok 2018: stoprocentní shoda plus jedno navíc - výkony investičního odboru. Propad investic Hradce pokládají za obrovský problém bez ohledu na stranickou příslušnost koalice i opozice.

Nejprve čísla: zatímco roční investice města se v letech 2014 až 2017 pohybovaly v průměru na 312 milionech korun ročně, v období let 2010 až 2013 to bylo v průměru 537 milionů. Propad o 42 procent.

Investiční odbor a náměstek pro rozvoj a investice Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti) jako by se stali hromosvodem, který přitahuje sžíravou kritiku.

Například primátor Zdeněk Fink (HDK) řekl, že lituje přílišné důvěry v některé kolegy, zaměstnance a náměstky, jmenovitě zmínil právě Vedlicha.

Přidali se téměř všichni ostatní lídři. Jen namátkou: Jana Fröhlichová (ČSSD): „Co v Hradci hoří? Asi každý Hradečák řekne investice.“

Monika Štayrová (ANO): „Prosazení investic, sledování termínů, informování občanů, to vše nám chybí.“

Martin Hanousek (dvojka kandidátky Změny pro Hradec): „Výkon investičního odboru je naprosto tragický. Objem investic Hradce Králové je ostudou.“

Táňa Šormová (KSČM): „Velké náměstí, Benešova třída, křižovatka Mileta. To jsou investiční akce, které doopravdy bolí.“

Náměstek promluvil. Teď se dějí přípravy

Dosud mlčel jen hlavní aktér: jednička uskupení Slušná politika a Hradečtí patrioti Jindřich Vedlich.

Náměstek, který byl před čtyřmi lety lídrem TOP 09, je přesvědčen, že hodnocení optikou ročních rozpočtů je zavádějící. Souhlasí, že v letech 2010 až 2013 byly investice na maximu, a má i vysvětlení, proč nyní propadly.

„Tehdy zároveň hrálo roli finanční vypořádání dotačního období Evropské unie 2007 až 2013. V současné době se velké investiční projekty naopak spíš připravují. Jde například o zřízení inteligentního dopravního systému, o dokončení rekonstrukce budovy Muzea východních Čech, připravujeme rekonstrukci dalších etap Benešovy třídy a mnoho dalšího,“ zdůrazňuje náměstek.

Vedlich míní, že kritici zapomínají na zdařené investiční akce a zmiňuje vybudování sportovního areálu Bavlna, rekonstrukci náměstí 28. října a přilehlých ulic, nové řešení křižovatky Koruna, revitalizaci historických městských teras, obnovu náplavky u Labe, stavbu lávky přes Orlici, obnovu Šimkových sadů, opravu Bílé věže či revitalizaci továrny Vertex na městskou knihovnu.

Kostlivcem pro nové vedení bude škola na Střezině i další

Jsou tu však i kostlivci, které převezme nové vedení města. Kromě rekonstrukce Velkého náměstí, Benešovy třídy a křižovatky Mileta k nim patří předčasné ukončení oprav Základní umělecké školy Střezina za 160 milionů korun. Podle Vedlicha je však až absurdní tvrzení, že zdržení a komplikace má na svědomí on.

„Při každé práci vznikají chyby a problémy a nezastírám, že se vyskytly i na investičním odboru. Jenže byly to spíš jednotlivosti, které byly operativně řešeny, než chyby v systému,“ konstatuje a poukazuje na obstrukce a opakované napadání správního řízení. Systémová podjatost kromě Velkého náměstí hatí i Miletu.

Vedlicha se velmi dotkla slova primátora, který v předvolebním rozhovoru pro MF DNES zmínil svou nabídku, že se ujme akcí fotbalového stadionu a rekonstrukce Střeziny, s dovětkem, že v takovém případě by to skončilo lépe.

„Odmítám, že by mi primátor nabízel osobní převzetí těchto akcí. Navíc funkce primátora a náměstka pro rozvoj města jsou odlišné a nedovedu si představit, jakým způsobem by mohlo přenesením některých investičních projektů na primátora dojít k uspíšení těchto akcí,“ říká Vedlich.

Je to Finkova předvolební rétorika. Ať hodnotí celých osm let, říká

Dalšími slovy jen přiživuje domněnky, že mezi ním a primátorem je názorová propast.

„Zdeněk Fink si mě dvakrát vybral jako svého náměstka pro rozvoj města a investice. A teď, po osmi letech, krátce před volbami zjistil, že se na funkci nehodím. Nezbývá mi než si to vykládat jako typickou předvolební rétoriku. Je to ale pro mne velké lidské zklamání a myslím si, že si tímto prohlášením spíše ublížil, než pomohl. Pokud mne chce Zdeněk Fink hodnotit, ať hodnotí nejen poslední rok, ale celých osm let. A pokud i pak bude tvrdit, že městské investice stály, nevím, proč s tím celých osm let nic nedělal,“ zmiňuje náměstek.

Jindřich Vedlich je však i přes kritiku optimista. I po přestupu z „topky“ do Slušné politiky a Hradeckých patriotů nevidí volby černě. „Budu spokojen, pokud naše uskupení získá osm procent. Pokud nám důvěru vyjádří více občanů, bude to samozřejmě znamenat lepší pozici pro prosazení našich priorit,“ dodává náměstek primátora.