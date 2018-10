V zastupitelstvu Hradce končí sociální demokraté i náměstek Vedlich

„Rána byla velmi tvrdá. V Hradci nemáme dlouhodobě silnou pozici, ale doufala jsem, že budeme nad pěti procenty,“ neskrývá zklamání jednička kandidátky Jana Fröhlichová. Podle třiatřicetileté političky je strana celostátně špatně čitelná a špatně prezentuje svoji práci.



Sociální demokraté měli na kampaň v Hradci se 100 tisíci korun jeden z nejnižších rozpočtů, to však podle Fröhlichové zásadní problém nebyl. Strana si prý nechala konkurenty ukrást levicová témata. Nové tváře nestačily.

„Pakliže budou mladší lidé s odhodláním, jako mám já, myslím, že sociální demokracie budoucnost má,“ říká Fröhlichová.

V Hradci měla ČSSD poslední čtyři roky pět zastupitelů a náměstka primátora Milana Jaroše. Teď bude v krajském městě v roli diváka.

Strana propadla v celém kraji. Z pěti zastupitelstev v okresních městech se nedostala do tří, v Rychnově kvůli nedostatku osobností vůbec nesestavila kandidátku. Naopak upevnila moc v Náchodě, který vede krajský šéf ČSSD Jan Birke.

„Že nemáme zastupitele v Trutnově, Hradci a Jičíně, je vážná věc, kterou se budu jako předseda kraje v nejbližší době zaobírat velmi ostře. Naopak jsme se zlepšili na Náchodsku,“ shrnuje Birke.

Jako šéf ČSSD v kraji míní, že Jana Fröhlichová odvedla v Hradci dobrou práci, ale celkově končících pět zastupitelů kritizuje.

„Kampaň byla fajn, Jana je nová tvář, osvěžení toho, co bylo dřív. Jestli ale jsem čtyři roky v koalici a mám tam náměstka, musí to být vidět. Jestli tohle nevyužiji, jde o amatérismus. Musíte využít každého prostoru, abyste prezentoval svoji práci, to je komunální politika. Sociální demokracie v Hradci to nezvládla,“ myslí si Birke.

Za špatnou sebeprezentaci kritizuje sociální demokracii také politolog Jiří Štefek. „Volební výsledek ČSSD shrnu do lakonické věty: V současné době je těžké být sociálním demokratem. ČSSD je pro voliče nečitelná, rozhádaná a nejednotná. Obecně chybí tradičním stranám osobnosti. Úspěšní lidé na politiku rezignovali, raději dělají byznys,“ konstatoval Štefek.

To potvrzuje i fakt, že za posledních sedm let ubyla straně v kraji třetina členů, v současnosti jich má 600.

Štefek připomíná, že sociální demokracie neumí na rozdíl odhnutí ANO prodat své vládní zásluhy ani propagovat tradiční levicová témata.

„Částečně doplatili i na to, že řadu věcí, které přinesli ve vládě, si přisvojil Andrej Babiš. Hlasy jim sebralo ve větších městech právě ANO a především různá lokální nezávislá sdružení,“ upozorňuje.

Na kampani ČSSD se projevil i nedostatek peněz. Strana je finančně vyčerpaná a nemohla si zaplatit renomované agentury.

Vedlicha pohřbil rozchod s TOP 09

V zastupitelstvu končí také TOP 09 a její někdejší lídr Jindřich Vedlich, který na jaře ze strany překvapivě odešel do hnutí Slušná politika a Hradečtí patrioti. Změna nepomohla ani jemu, ani TOP 09. Obě uskupení zůstala poražená pod pětiprocentní hranicí pro vstup do hradeckého zastupitelstva.

Vedlichovo hnutí získalo 4,78 procenta a bylo první pod čarou.

„Je to blbý, že jsme prohráli o fous. Měl jsem vybojovat víc preferenčních hlasů. O sebe nemám vůbec žádné obavy, s manželkou nám jede výborně agentura domácí zdravotní péče. Přednáším na ústavu sociální práce. Se svými kontakty, které jsem za osm let získal ve vedení města, se nebojím,“ říká Jindřich Vedlich trochu hořce.



TOP 09 v Hradci Králové táhl nahoru ze 13. místa kandidátky bývalý ministr zdravotnictví a někdejší ředitel fakultní nemocniceLeoš Heger. Jenže ani jeho 3 057 hlasů nestačilo. Strana získala v Hradci Králové 4,1 procenta.