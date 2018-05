Americký vojenský konvoj opouští Česko, zvládl i špičku v Náchodě

Prvních čtrnáct vozů dorazilo na přechod do Bělovse před polednem, vojáci se tam zastavili asi na půlhodinovou přestávku.

Už poněkolikáté projíždějící obrněná vozidla Stryker nebo terénní auta Humvee přilákala tentokrát na hranici s Polskem jen pár fanoušků.



„Já jsem přišel Američanům zamávat, všichni nám to zatím opětovali. Myslel jsem, že se přijde podívat víc lidí, ale je všední den. Hlavně že tu dnes nebyli protestující ‚recesisti‘,“ zmínil Karel Tuček z Červeného Kostelce, který před starou celnicí zaparkoval zrenovovaný veterán Ford Mutt z roku 1960 a zdravil vojáky s americkou vlajkou v ruce.

Vydržel čekat na konvoj asi tři hodiny, během nichž projely dvě skupiny.

Na průjezd dohlíželi příslušníci Vojenské policie a Policie ČR. Větší komplikace v dopravě nenastaly. Ve špičce se vojenská auta dostala přes Náchod asi za deset minut.

Další část vojsk pojede ve čtvrtek a v pátek

„Problémy se neobjevily. Pokud jde o okružní křižovatky na trase, vojenská vozidla je zvládla projet vždy asi za minutu. Na dálnici kolona jede pomaleji, asi šedesátikilometrovou rychlostí, lidé v předjíždějících autech si je fotí, takže tam nastává mírné zpoždění,“ řekl mluvčí hradecké policie Jan Čížkovský.

První část konvoje čítá do 170 vozidel a do 300 vojáků, kteří se od středečního rána přesouvali postupně v sedmi proudech z kasáren ve Staré Boleslavi po dálnici do Hradce Králové a na polskou hranici.

Druhá část konvoje pojede podle shodného harmonogramu ve čtvrtek v deseti proudech z Rozvadova do Staré Boleslavi a v pátek na Náchod. Vojáci ze základny v bavorském Vilsecku míří do Pobaltí na cvičení Saber Strike 2018, celkem se přesun týká asi čtyř set vozidel a tisíce vojáků.

Konvoj vstoupil do země přes hraniční přechod Rozvadov na Tachovsku v úterý v podvečer.