VIDEO: Kiwi, kokos i kmín. Fajnšmekři v Havlovicích koštovali pálenky

Šampionem koštu se stal Jan Lukáč ze Slovenska, degustátory zaujala jeho slivovice ročník 2014. Celkem se letos sešlo téměř osm stovek vzorků.

Zájem „ochutnávačů“ byl značný, každoročně se jich v havlovickém kulturním domě sejde více než 200 a ani letošek nebyl výjimkou. Koštovat začali už hodinu po poledni. S katalogem vzorků, které týden předtím obodovalo téměř 50 degustátorů, obcházeli dvě stanoviště s policemi plnými lahví. Personál za zvuků cimbálovky naléval do památeční skleničky pálenky, zhruba čtvrtinu štamprle.

„Jezdíme sem už osm let, za tu dobu jsme toho ochutnali hrozně moc. Každému chutná něco jiného. Dobrá pálenka nesmí být chuťově příliš agresivní, chuť by měla být vyvážená, přirozená. Když se vypije štamprle, mělo by být ve sklenici cítit ovoce,“ prozrazuje Miroslav Vsetínský, jenž s partou kamarádů dorazil z Jeseníků.

Do soutěže pravidelně posílá vlastní pálenky, za osm let ještě nikdy neodjel z Havlovic bez diplomu. V loňském roce skončil jeho destilát dokonce druhý ze 762 vzorků.

Za koštovací odpoledne půl litru pálenky

Degustátoři o každém vzorku diskutovali. „Ochutnal jsem třeba slivovici, která byla hodně cítit po mandlích. Pálenka přirozeně nemůže mít takto silnou chuť mandlí, i kdyby se vypálila pouze s pecek. Spekulujeme, že by v tom mohla být přidaná nějaká tresť, což není dobře,“ poznamenává Zdeněk Saska z Nemojova u Dvora Králové nad Labem.

Podle něj má být u kvalitní slivovice cítit trochu hořkost po peckách, celková chuť má být jemná. „Po polknutí a výdechu má slivovice krásně zahřát, na patře by člověk měl pořád cítit ovoce,“ vysvětluje, jaká má kritéria. Během koštovacího odpoledne vypije 50 až 60 vzorků, celkem asi půl litru pálenky.

Testování slivovic degustátoři prokládají jídlem, organizátoři pro ně připravili tácky se sýry, klobáskami, škvarky i se zákusky. „Aby člověk zůstal v kondici, je dobré to proložit sklenicí vody nebo třetinkou piva. Nechodíme se sem opít, ale opravdu ochutnávat,“ upozorňuje Zdeněk Saska.

Už týden před sobotní akcí se v Havlovicích sešlo 47 degustátorů z různých regionů Čech, Moravy i Slovenska, kteří jednotlivé pálenky anonymně hodnotili. „Hodnotíme vůni, chuť, ovocný charakter i celkovou harmonii. Degustátor hledá závady ve vzorku, například různé pachutě, které tam nemají být. Pokud tam žádné nenajde, je to kvalitní vzorek,“ vysvětluje prezident koštu Zdeněk Mencl.

Kiwi, kokos nebo žito

Komise z nejlepších vzorků vybrala šampiony odrůd a celkového vítěze. Absolutním vítězem se pro letošek stal Jan Lukáč, nepřekvapuje, že právě o ochutnání jeho slivovice byl v sobotu největší zájem. Lahev s nejlepší slivovicí byla do hodiny prázdná. Diplom si z Havlovic odvezl majitel každé pálenky, která od degustátorů dostala 42 a více bodů.

Výrobci domácích pálenek a likérů do 11. ročníku přihlásili celkem 767 vzorků. Z Čech jich dorazilo 525, z Moravy 161, Slováci dodali 81. Nejstarší vzorek koštu vznikl v roce 2000. Kromě slivovic, jablkovic, třešňovic a hruškovic se organizátorům sešly také desítky nejrůznějších specialit.

„Z čeho se dá pálit, z toho se pálí. Například z východního Slovenska nám poštou přišel vzorek dulovice, což má být velká peckovina, která u nás vůbec neroste,“ poznamenává Mencl.

Výjimkou nebyly ani destiláty z exotického ovoce, třeba kiwi, kokosu, kmínu, lesního ovoce, černého bezu, šípkového vína nebo ze žita. „Kvalita pálenek a likérů se každoročně drží na vysoké úrovni. Letos mi přišlo, že vzorky z Moravy a Slovenska byly úspěšnější a o něco lepší než ty české. Přeci jen tam je víc sluníčka a tepla,“ všímá si členka komise Lenka Lendelová z Hořiček.