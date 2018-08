VIDEO: Na koupališti se strhla koulovačka, sníh poskytl zimní stadion

Je přesně půl druhé odpoledne, teploměr ve stínu ukazuje 33 stupňů Celsia a k areálu koupaliště v Náchodě pomalu přijíždí modré auto s přívěsným vozíkem naplněným bílou hmotou.

Kolemjdoucí lidé na něj nevěřícně zírají, na vozíku je totiž naložená hromada umělého sněhu. Je to led sebraný z plochy zimního stadionu.



Řidič se ještě domlouvá s pracovníky koupaliště a po chvíli už opatrně couvá kolem slunné loučky k hlavnímu bazénu. Zastavuje těsně před brodítkem, kde už postává hlouček natěšených návštěvníků.

„Vezmi lopatu a shodíme to,“ říká řidič druhému muži a shazují sníh na zámkovou dlažbu u bazénu.

Na náchodské koupaliště se na ohlášenou akci sjeli nejen místní, ale i lidé z okolních vesnic a z Polska. Polština je mezi povykujícími dětmi slyšet velmi často, vždyť na hranice to je vzdušnou čarou asi 2,5 kilometru.

Sníh ještě létá od lopat a děti už se na něj vrhají. Pištění a povyk je slyšet ze všech stran, vzduchem létají tu menší, někdy však i obří sněhové koule.

Klukům jsme to neřekli, aby byli překvapení, prozradila maminka

Na koupaliště přišlo okolo 450 lidí, někteří speciálně kvůli koulovačce, jako třeba Vojtěch Burian. „Jsem sice z Náchoda, ale dlouho jsem tady nebyl. Přišel jsem, protože jsem se dozvěděl o koulovačce. Je to skvělý nápad, že to sem ze zimáku přivezli. Je to osvěžující,“ pochválil Burian.

Přestože sníh se na dlažbě povážlivě tenčí, děti sbírají ze země každou použitelnou hroudu a pálí znovu a znovu. Než dívka ve žlutých plavkách stačí natáhnout ruku, inkasuje dvě tři rány od svých kamarádů. O kus dál po sobě pálí dva kluci ve věku kolem sedmi let.

„Jsme tady podruhé, ale nevěděli jsme to. Spíš jsme si jen mysleli, že by dneska mohli sníh přivézt,“ říká jeden z nich a jeho maminka prozrazuje, že přišli na koupaliště cíleně.

„Bylo to tak, že my jsme to věděli, ale klukům jsme to neřekli, aby byli překvapení. Moc si to užívají,“ vysvětlila Jarča Ptáčková.

Město pořádá letní sněhovou bitvu na koupališti již nejméně od roku 2010. Chladivá hmota vzniká při úpravě ledu na zimním stadionu. Technici ho pak shromažďují a dovezou na koupaliště.

„Lidi jsou za to rádi, je to pro ně takové zpestření. Ideální je, když je počasí jako teď. To si myslím všichni užijí. Mohli bychom to dělat častěji než jednou ročně,“ uvažuje Kateřina Kramlová, která bude od září ředitelkou Sportovních zařízení města Náchoda.