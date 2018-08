Lidé oželeli písníky. Koupaliště Flošna slaví rekord návštěvnosti

Rekord z roku 2015, kdy na Flošnu přišlo skoro 111 tisíc osob, koupaliště překonalo 23. srpna. Na konci srpna už statistika ukazovala více než 112 tisíc návštěvníků. Průměrná roční návštěvnost je přitom 92 tisíc lidí.

„Letos pomohla dlouhodobá horka a také těžíme z toho, že tady máme stále čistou vodu. To sem dovedlo lidi, kteří by jinak dali přednost například písníkům kolem města,“ vysvětluje vedoucí Flošny Jan Konvalinka.

„Teď už začne škola a lidé tolik chodit nebudou. Denně chodí několik set lidí. Do konce sezony bychom se mohli přiblížit ke 115 tisícům návštěvníků,“ odhaduje Konvalinka.

Na Flošně však nyní mění otevírací dobu: od pondělí 3. září bude otevřeno od 9:00 do 19:00. „Koupaliště sezonu nekončí, otevřeno bude i v září podle vývoje počasí,“ sděluje ředitelka Jaroslava Bernhardová.

Akvacentrum na tři týdny zavře

Rovněž od pondělí čeká každoroční technická odstávka akvacentrum v hradeckých městských lázních. Letos bude o týden delší – plavci se do objektu vrátí až v sobotu 22. září.

Důvodem delší odstávky je kompletní oprava stropu bazénové haly. „V plánu je výměna podhledů, stropních světel a výústků vzduchotechniky pod stropem. Samotná oprava stropu sice není tolik náročná na čas, ale je nutné postavit a zase rozebrat lešení od bazénové vany až ke stropu haly, aniž by došlo k poškození dlažby,“ uvedl vedoucí plaveckého bazénu Stanislav Bydžovský.

Větších změn se dočká i bar u vody. „Bude mít kompletně nové zastřešení slunečními plachtami a moderní vzhled. Součástí úprav je i přesklení části stropu nad barem,“ doplnil Bydžovský.

Krytý padesátimetrový plavecký bazén se od září vrátí do klasického režimu a každý všední den bude otevřen už od 6:00. V pondělí a ve středu je možné plavat do 19:00, v úterý a ve čtvrtek do 21:00. O víkendech si lze zaplavat od 10:00 do 20:00.