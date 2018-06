Koupaliště otvírají až teď, areály jsou zastaralé a chybí zaměstnanci

Kromě provozních komplikací mluví provozovatelé o tom, že časné otevření nemá smysl, protože sezona se naplno stejně rozjíždí až s koncem školního roku.

Až v pátek otevřeli venkovní koupaliště i ve druhém největším městě kraje - Trutnově.

„O tom, že bychom otevřeli dříve, jsme uvažovali a stále uvažujeme, ale technické možnosti, respektive jarní opravy, nám to zatím nedovolují. Po zimě je vždy potřeba provést opravy kvůli opadaným obkladům v bazénech, což bohužel vyžaduje jistý čas,“ vysvětluje pozdní zahájení sezony mluvčí města Michaela Dědková.

Situace by se však mohla změnit do dvou let: „V současné době chystáme projekt na rekonstrukci letního koupaliště, která spočívá ve výměně obkladů za nerezové bazény. Tím pádem do budoucna je možné, že bychom koupaliště otvírali dříve,“ řekla Dědková

Rychnov: nejsou lidi

Právě technický stav plováren a náročné opravy před každou sezonou znemožňují pružnější reakci na počasí také v dalších okresních městech kraje. V Rychnově nad Kněžnou se dočkali lidé venkovního koupání až v sobotu.

„Areál je v provozu dva a půl měsíce a zbytek roku je zavřený. Naše koupaliště Včelné je už zastaralé a před sezonou musíme všechno připravit. Bazény musíme vyčistit, opravit beton, napenetrovat a natřít. Přitom na to máme jen dva až tři lidi,“ vysvětluje Tomáš Zpěváček z Technických služeb.

Rychnovský starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov, SNK) ale říká, že správnímu středisku okresu s nejmenší nezaměstnaností z celého Česka prostě chybí lidé a stávající zaměstnanci Technických služeb se musí na jaře věnovat běžné údržbě města: „Naše koupaliště je hodně staré a připravit ho na sezonu trvá jeden a půl měsíce. Rekonstrukce by stála desítky milionů korun. Musíme řešit základní infrastrukturu města, na koupaliště přijde řada, ale ne teď.“

Náchod: údržba je hodně drahá

Dvacetitisícový Náchod zprovoznil koupaliště také až v sobotu. Jaroslav Justová - ředitelka městských sportovních zařízení - vysvětluje, že také tady chybí lidé.

„Krytý bazén musí být otevřený do konce školního roku kvůli povinné školní docházce a kvůli sportovním klubům. Kdybychom otevřeli oba bazény současně, chybí nám na to kvalifikovaní plavčíci, prostě nejsou lidi. Druhý problém jsou peníze. I když je pěkně, lidé ve všední dny před prázdninami nechodí. Snad jen pokud se povede víkend, může dorazit slušná návštěva. Dřívější otevření jsme zkoušeli, ale vůbec to nefunguje. Ve chvíli, kdy venkovní bazén napustíme, stojí nás jeho údržba osm až devět tisíc korun denně, přitom ale lidé nechodí a ztráta se prohlubuje,“ vysvětluje Justová, která je v oboru 29 let.

„Náchod je specifický i tím, že tady skoro každý má nějaký bazének u domu. Klienty koupaliště jsou ze tří čtvrtin Poláci. Čechů sem chodí pouhá čtvrtina,“ dodává ještě jeden zajímavý postřeh.

Jičín: fungují až prázdniny

V Jičíně otevřeli koupaliště „už“ 28. května. Začátek sezony urychlili o tři dny díky pěknému počasí. Správce koupaliště Kníže Miroslav Petržilka ale potvrzuje, že před prázdninami je návštěva slabá: „I když je pěkně, chodí tak 250 až 300 lidí denně. Hlavně školy.“

To, že sezona koupališť začíná až o prázdninách, tvrdí i vedoucí jednoho z nejmodernějších koupališť v kraji Jan Konvalinka. Hradecká Flošna zprovoznila bazény jako první v kraji - 12. května.

„Do pátku jsme měli celkovou návštěvnost necelých 17 tisíc lidí. Ať je počasí před prázdninami jakkoli dobré, o celkové návštěvnosti rozhodují prázdniny. Když je vedro, v květnu přijde za den 700 lidí. O prázdninách za stejného počasí přijdou čtyři tisíce návštěvníků. Teď jsou lidé v práci, děti ve školách. Máme tady jen školy a důchodce,“ říká Konvalinka.

Také Flošna se v květnu potýkala s fenoménem posledních let - nedostatkem brigádníků. Chyběli hlavně plavčíci a koupaliště muselo na několik dní v květnu zavřít. Situace se zlepšila až se začátkem zkouškového období na univerzitách, kdy začali pracovat první studenti.