Ze staré koželužny nic nezbude. Město ji nechalo zchátrat, tvrdí opozice

„Velmi mě mrzí, že budeme demolovat. Před dvěma lety jsme zbourali první část, bohužel se s tím už nedá nic dělat. Komín i hala jsou ve velmi špatném stavu, nedá se to řešit jinak než demolicí,“ představila záměr zastupitelům města za odbor majetku města náměstkyně primátora Romana Lišková (HDK).



O demolici komínu se rozhodlo už před rokem a jeho smutný osud teď postihne i cihlovou halu.

„Každý normálně myslící člověk, když udělá díru do střechy, chápe, že je potřeba ji zadělat, aby nepršelo. A tady naše milé vedení města s majetkovým odborem tam nechali dírou pršet, teď je tam špatná střecha a bude se bourat i zbytek,“ zlobí se opoziční zastupitel Adam Záruba (ZPH a SZ).

Díra ve střeše malé haly vznikla rozebráním šestimetrové věžičky s hodinami. Tu technické služby v roce 2014 uložily do depozitu. Jenže záchrana charakteristického prvku areálu nakonec znamenala definitivní zkázu.

„Počítalo se s tím, že budova i komín budou součástí nové zástavby. A také s tím, že to bude co nejdřív a začne se něco dělat. Nebylo co opravovat, když se nevědělo, co přesně se v areálu bude dít. Mezitím se však zjistilo, že budova ani komín nejsou v dobrém stavu,“ tvrdí náměstkyně pro správu majetku Lišková.

Podle ní by poslední zbytky koželužny mohly jít k zemi do konce letošního roku.

„Byla to jedna ze dvou nejcennějších průmyslových památek města. Koželužna patří dlouhodobě městu a to ji nechalo bez údržby zdevastovat. Nejjednodušší řešení bylo zbourat. Před dvěma, když se s demolicí začalo, vedení města řeklo, že se zachová komín a malá hala a ty že se zakomponují do nové zástavby,“ připomíná Záruba.

Konec koželužny kritizuje i další opoziční zastupitel Martin Hanousek (Strana zelených): „Město nechalo dochátrat i poslední zbytek cenné koželužny v Kuklenách a udělalo si tak trochu morální alibi, když tu cennou koželužnu nechalo zchátrat a zlikvidovat. Takže i poslední objekt a komín půjdou k zemi. Celý příběh je smutnou ukázkou nevážení si historie a likvidace cenných staveb. Nynější krok už je poslední smutnou tečkou.“

Město chystá repliku

Zatímco správa majetku města chystá zbourání malé haly, investiční odbor už si nechává malovat repliku cihlové budovy.

„Objekt bude podobný a ve stejném duchu. Věžička se musí repasovat a bude jeho součástí,“ říká náměstek primátora pro investice Jindřich Vedlich (Slušná politika a Hradečtí patrioti).

Koželužna v Kuklenách Vznikla v roce 1881 původně jako cukrovar. Ten byl po třech letech přebudován na továrnu na kůže, kterých tehdy v Kuklenách bylo několik. Po roce 1989 areál chátral, až ho koupila společnost Eube, která chtěla vybudovat komerční a podnikatelské centrum a loftové byty. Velkorysé plány ale padly s krachem společnosti. Město nemohlo několik let se zchátralým areálem nakládat. Na stavu továrny se podepsaly nejen čas a počasí, ale také zloději kovů. Před dvěma lety nechal magistrát většinu staveb zdemolovat. Zůstaly jen cihlový komín a malá průmyslová hala. Ty ale chátraly dál a teď zastupitelé rozhodli také o jejich demolici.

Stavbu repliky považuje Adam Záruba za nesmysl: „V takovém případě dělat repliku je ptákovina. Podle posudku se stavba dá opravit. Z umělecko-historického pohledu je to sporné. Hodnotu má původní stavba. Pokud to chtějí zbourat, pak by se měly řešit i plány na novou podobu lokality. Měli by zapomenout na starou studii a udělat novou architektonickou soutěž. Původně to bylo založené na myšlence, že v areálu budou zachované fragmenty koželužny, teď už to nedává smysl.“

Radnice chce v oblasti vybudovat tři parky, nové náměstí a dům pro seniory.

„Na něj jsme v polovině minulého roku podepsali smlouvu s architektem. Součástí je i park Koželužna a nové kuklenské náměstí. Projekt průběžně konzultujeme. Pro náměstí existují dvě varianty, je to s domem pana Kaliny a bez něj,“ popisuje s odkazem na vleklý spor města s majitelem přilehlé nemovitosti Jindřich Vedlich.

Podle něj má už město stavební povolení na parky Sádky a Pernštejnů podél Labského náhonu. Na oba parky chystá prováděcí dokumentaci a v příštím roce by se mělo začít stavět.

„Oba by měly být hotové do konce roku. Co se týče parku Koželužna a domu pro seniory, to je otázka nejméně dvou až tří let. Myslím si, že peníze na tyto stavby by se měly v rozpočtu města najít, Kuleny si to zaslouží,“ říká Vedlich.