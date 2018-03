Zloděj ukradl z kostela 120 let starý hodinový stroj, vážil asi metrák

Stroj značky Ludwik Hainz in Prag byl i přes stáří více než 120 let zcela funkční. Nebyl však ve věži, ale v sakristii kostela. Škoda je podle policie asi 150 tisíc korun.

„Dle slov oznamovatele byly hodiny vyrobeny z kombinace litiny, ocelové části a pravděpodobně z bronzu. Byly zcela funkční a v původním stavu,“ uvedla trutnovská policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Policie nyní hledá svědky, kteří si v okolí kostela v únoru všimli něčeho neobvyklého. Přihlásit se mohou na služebně v Hostinném nebo na lince 158.

Pachateli hrozí za krádež až pětileté vězení. Na Trutnovsku to není první případ vloupání do chátrajících kostelů. V říjnu 2016 dokonce lidé v Lamperticích zloděje přistihli při činu a zadrželi je do příjezdu policie. Skupina lidí z Polska se tam tehdy pokusila ukrást oltář, skleněný lustr a dřevěnou zpovědnici.