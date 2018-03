Zlodějům v Kopidlně prošlo rukama osm tun knih. Navozili je do sběrny

Jičínští kriminalisté v těchto dnech sdělili 23letému a 28letému muži, že jsou podezřelí z přečinu krádeže, i ve spolupachatelství.

Mladší z nich se podle vyšetřovatelů během ledna násilně vloupal do domu v Kopidlně, který prohledal a odnesl si z něj jeden šroubovák. Pak se někdy od ledna do začátku března do domu několikrát vrátil a to už ho doprovázel starší společník. Pomáhal jim i sedmnáctiletý mladík.

V domě objevili velké množství knížek. Bylo jich asi jedenáct tisíc a ležely ve 220 krabicích. Muži je postupně odvezli do sběrny a dostali za ně přes jedenáct tisíc korun. Podle kriminalistů si pak peníze spravedlivě rozdělili a použili je pro sebe.

Třiadvacetiletý muž byl přitom v posledních třech letech podmíněně odsouzen za podobný čin.

„V případě prokázání viny hrozí třiadvacetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky. Nejstaršímu z trojice hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Trestná činnost sedmnáctiletého mladistvého bude s ohledem na jeho věk řešena samostatně,“ uvedl mluvčí jičínské policie Aleš Brendl.