Chtěli ho přejet, pak fingovali nehodu. Muž přežil dva pokusy o vraždu

Při dnešním líčení vypovídal i poškozený třicetiletý Ludvík V., kterého se Janák podle spisu pokusil zabít.

Muž pracoval v herně v Nové Pace na Jičínsku, kterou Janákovi provozovali. Uvedl, že mu Janák dohodl životní pojistku u Martina Herzána, který byl v té době zaměstnancem pojišťovny.

„Její měsíční platbu mi Janák strhával ze mzdy, bylo to asi patnáct stovek. Říkal mi, že chce, abych byl pojištěný, protože budu jezdit autem,“ řekl Ludvík V., který podepsal, že v případě jeho smrti peníze získá jeho imaginární bratr.

„Byl to nějaký pan Stuchlík. Nevěděl jsem, že to je ve skutečnosti Herzán s Janákem. Oni mi říkali, ať tam nepíšu svou přítelkyni, že by stejně nic nedostala,“ pokračoval.

Pokud by Ludvík V. zemřel, mohli by Janák s Herzánem získat na pojistném plnění až milion korun. Podle žalobce proto Janák vzal Ludvíka V. na polní cestu, kde ho chtěl přejet autem.

„Říkal mi, že má s někým schůzku a jestli bych jel s ním. To jsme zrovna seděli v jejich baru, kde jsem v tu dobu ještě nepracoval,“ vyprávěl Ludvík V., který nakonec s obžalovaným odjel.

Cesta podle poškozeného trvala necelou hodinu, než ho Janák donutil vypnout mobilní telefon a vysadil ho ve tmě na polní cestě.

„Dal mi akorát cyklistickou baterku a řekl mi, ať tam na něho počkám, že jede na tu schůzku. Nevím, s kým měl mít sraz. Já jsem tedy vystoupil, bylo to pod takovým kopcem asi okolo druhé nebo třetí ráno,“ řekl poškozený.

Jenže když vystoupil z vozu, Janák už pomalu otáčel auto. „Jen jsem viděl, jak se řítí proti mně. Jel asi padesátkou, já na něho svítil baterkou. Ale on nezpomaloval, tak jsem uhnul tam na takovou louku. Jenže Jarda jel za mnou a pořád na mě najížděl. Když jsem si říkal, že už neuhnu, tak jsem uskočil do strany a v tom mě přední částí auta srazil,“ popsal Ludvík V.

Událost ohlásil na policii, jenže neřekl, kdo ho srazil. „Ukázal jsem jim, jak se to stalo. Jarda byl kamarád, nevěděl jsem, proč to udělal. Třeba mě neviděl,“ prohlásil Ludvík V.

Ten se po této události sám ozval Janákovi, aby se ho zeptal, proč to udělal. „On řekl, že neví,“ pokrčil rameny poškozený.

Janák zkusil Ludvíka V. dvakrát zabít, teď se mu omlouval

Druhý vražedný pokus se odehrál o tři měsíce později. „Byl jsem doma a Janák mi volal, že by potřeboval z Jilemnice do Nové Paky převézt nějaké věci. Tak jsem jel k nim do herny, kde jsem si dal kafe. Jenže i když jsem si do něho dal několik cukrů, stále bylo hořké,“ uvedl.

Případ Janákovi 20. července 2016 se Jaroslav Janák podle žalobce pokusil zavraždit Ludvíka V., který měl sjednanou vysokou životní pojistku. Janák ho vysadil na silnici a snažil se ho srazit autem, muž vyvázl se zlomeninami. O tři měsíce později se manželé podle spisu pokusili usmrtit Ludvíka V., když mu podali léky na spaní a poté ho přinutili řídit. Když za volantem usnul, Janák mu odbrzdil auto, které sjelo ze silnice. Muž vyvázl s lehkým zraněním. V květnu 2017 se podle obžaloby pokusili zavraždit dva sběratele, které si vyhlédli na internetu. Janáková je měla střelit do hlavy. Ani jednou to nevyšlo. 31. července 2017 Janáková podle vyšetřovatelů chladnokrevně zastřelila v autě sběratele, kterého dvojice vylákala kvůli prodeji poštovních známek.

Jenže podle spisu mu Petra Janáková přidala do kávy rohypnol, aby za volantem usnul. Muž pak odjel do Jilemnice.

„Tam mi začalo být divně. Ale nasedl jsem zase do auta a jel zpět do Nové Paky, pak už si toho moc nepamatuji,“ pokračoval Ludvík V., který podle žalobkyně kvůli tlumícím lékům za volantem usnul.

Janák, který s ním seděl v autě, pak podle spisu před srázem vůz odbrzdil a nechal ho sjet ze silnice. Poškozený vyvázl s lehkými oděrkami.

„Když jsem se probudil, viděl jsem jen rozbité boční okénko u spolujezdce. Pak mě odvezli do nemocnice, kde jsem podepsal revers,“ vysvětloval Ludvík V., který ani po této události Janáka neprozradil.

„Šel jsem na policii, až když jsem viděl Janákovy v televizi, že někoho zabili. Před tím jsem z něho měl strach,“ dodal.

Obžalovaný Janák se mu omlouval. „Chtěl bych se ti omluvit. Promiň mi to. Jsem z toho špatný,“ prohlásil Janák, kterému před soudem poškozený Ludvík V. jeho pokusy o zabití odpustil.

Jenže Janákovi potřebovali splácet své dluhy, a tak si začali vyhledávat sběratele historických předmětů, poštovních známek či podobných artefaktů.

„Dvacátého května kontaktovali dalšího poškozeného, kterého si vyhlédli na internetu. Ve svém inzerátu poptával zbraně, uniformy a vyznamenání německé armády. Janák s Janákovou se dohodli, co a jak provedou. Nejdříve pod smyšlenou záminkou kontaktovali poškozeného na čísle, které měl pod inzerátem,“ uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Sejít se měli u hřbitova v Lázních Bělohrad. Podle vyšetřovatelů plánovali, že až sběratel přijede, Janák otevře kufr a Janáková muže střelí do hlavy pistolí ráže 7,65 mm, pak oběť okradou a tělo nechají na místě. Jenže muž shodou okolností přišel ten den o řidičský průkaz a na schůzku nepřišel.

Stejný scénář Janákovi použili i u dalšího sběratele. Ten se dostavil do opuštěného domu na Jičínsku. „Měl jsem inzerát, že sháním poštovní známky. Jednu neděli mi přišla SMS, kde mi pan údajný Martinec říkal, že jich má plnou skříň, protože je zdědil,“ řekl dnes svědek, který unikl smrti.

„Chtěli po mě třicet tisíc, řekl jsem, že peníze vyberu, až uvidím známky. Bydlel jsem od toho domu asi dvacet kilometrů, tak jsem si řekl, že se tam sjedu podívat. Dům byl opuštěný, musel jsem sjet z polní cesty, abych se k němu dostal. Když jsem Janákovým napsal, že nemám peníze, už se mi nikdo neozval. Volal jsem jim, ale oni nereagovali, tak jsem odjel,“ dodal.

Moc jsme nevydělávali, manžel si na známky vypůjčil, řekla vdova

Při třetím pokusu manželé postup pozměnili. S mužem, který sháněl poštovní známky a historické předměty, dohodli, že ho vyzvednou v Jičíně a pak pojedou na odlehlejší místo.

Devětačtyřicetiletý sběratel nastoupil na autobusovém nádraží v Jičíně do Škody Felicia a vydal se s nimi na osudnou cestu. Jaroslav Janák seděl na místě řidiče, poškozený jako spolujezdec a Petra Janáková na zadní sedačce.

Obžalovaná při jízdě vytáhla zbraň a na odlehlé silnici prostřelila poškozenému hlavu. Janák tělo poté odtáhl do kukuřičného pole, kam se druhý den vrátil pro hotovost, kterou si stihl poškozený vybrat.

„Přiznávám se k vraždě. Ale nic dalšího,“ bránila se osmadvacetiletá Janáková, které prý manžel sdělil celý plán jen dvě hodiny před odjezdem do Jičína. Její bývalý muž svedl celou záležitost na ni, on prý nikoho zabíjet nechtěl.

Exmanželé nakonec mrtvého muže okradli o 34 tisíc korun. „Můj muž jen řekl, že má nějaký kšeft. Nevěděla jsem, o co jde, on sbíral různé věci. Večer před tím s někým volal a byl celý šťastný. Druhý den odjel, pak jsem ho už neviděla. Snažila jsem se mu dovolat, ale nebral to. Šla jsem na policii, aby po něm vyhlásili pátrání. Druhý den mi ještě volal jeho kamarád, že si prý od něho manžel půjčil třicet tisíc. My jsme si moc nevydělávali. Já teď beru jedenáct tisíc a živím dvě děti,“ vypověděla manželka zavražděného muže.

Další líčení je naplánované na středu, kdy budou vypovídat soudní znalci. Rozsudek by mohl padnout 16. října.

Obžalovaní bývalí manželé přicházejí k hlavnímu líčení