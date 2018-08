Syn je obžalovaný z uškrcení matky provázkem. Našel jsem ji mrtvou, tvrdí

Podle spisu obžalovaný muž napadl svou čtyřiapadesátiletou matku letos v lednu v bytě na Semilsku poté, co se spolu pohádali. Podle žalobkyně ženu nejen škrtil, ale měla také podlitiny a zlomená žebra.

„V ten pátek jsem byl ráno doma. Pak jsem odešel na autobus do Turnova. Tam jsem řešil věci do práce a poté se vrátil zpět domů,” líčil soudu osudný den pětatřicetiletý obžalovaný. Svou matku popsal jako starostlivou, pečlivou, ale závislou na alkoholu.

Řekl, že když se vrátil domů, matka spala. „Měla zaplou televizi, tak jsem jí přivřel dveře do pokoje. Já si vzal krabicové víno a šel jsem se projít. Za nějaký čas jsem se opět vrátil. Matka šla akorát na záchod, tak jsem se rozhodl ještě jít ven,” vypověděl.

Řekl, že na procházce potkal sousedku, kterou doprovodil domů.

„Pak jsem se vrátil domů, a televize u matky stále běžela, tak jsem ji šel vypnout. Matka pořád spala. Když jsem se na ni otočil, zahlédl jsem červené skvrny na jejích uších. Ležela na zádech a ruce měla pod peřinou. Sáhl jsem na ni, ale neměla tep. Běžel jsem za sousedkou a zavolali jsme záchranku. Když přijeli, tak ji několik desítek minut oživovali. Pak přijela policie a odvezla mě na výslech,” říká obžalovaný, který s matkou žil ve společné domácnosti.

Za napadení matky již byl trestán

Obžalovaný však poté musel čelit nepříjemným otázkám státní zástupkyně Lenky Faltusové. „Bodl jste někdy matku nožem do kolene? Byl jste trestán za napadení matky?“ ptala se například.

„S tím nožem to byla nešťastná náhoda. Měl jsem oloupat brambory a ona si sedla vedle mě. Nějak mi ten nůž omylem sjel. Pokud jde o napadení, tak to bylo jinak,” bránil se muž s tím, že on matku nezabil.

„Obžalovaný byl již jedenáctkrát trestán, z toho čtyřikrát za násilnou trestnou činnost. Provázek, který použil, se našel ve dřezu, stopy na těle odpovídaly provázku nebo kabelu. Podle soudních znalců to byla násilná smrt,” sdělila pak novinářům státní zástupkyně Faltusová.

Podle sousedky byla již několik týdnů před vraždou slyšet z bytu hádka. „Křičel na matku, že ji zabije,” uvedla. Další sousedka vypověděla, že si žena na syna stěžovala, protože ji prý mlátil.

Další líčení je naplánované na pátek, kdy budou vyslýcháni znalci a svědci.