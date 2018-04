Za intimní video sliboval školačkám milion nebo iPhone, dostal podmínku

Invalidní důchodce Roman Š. (příjmení nelze uvést, protože soudce varoval, že by to vedlo k identifikaci obětí) podle spisu oslovil ze svého domu na Náchodsku celkem šest dívek ve věku 11 až 13 let.

První školačku oslovil přes Facebook a přemluvil ji k založení účtu na Skype. Tam ji začal nabádat k natočení intimního videa, za což jí slíbil iPhone a MacBook. Dívka udělala vše podle jeho instrukcí. Následně si domluvili místo a čas, kde jí muž elektroniku předá. Dívka na smluvené místo přišla, ale obžalovaný se neukázal.

Při další facebookové konverzaci jí začal vyhrožovat, že video zveřejnění. Za to, že to neudělá, mu slíbila sehnat další dívky v jejím věku. Namluvila jim, že za malý úkol mohou dostat dárky a peníze.

Stejně se pak nechala nachytat druhá nezletilá, které Roman Š. slíbil za svlékání a osahávání se na intimních místech před kamerou milion korun a mobilní telefon. Ani tato dívka se ničeho nedočkala.

U třetí následoval stejný scénář. Roman Š. po ní požadoval, aby se osahávala a ukazovala na kameru intimní partie a slíbil jí mobilní telefon či dárek, který si bude přát. Dívku ale při „plnění úkolu“ přistihla její matka. Školačka opět nic nedostala, pouze utrpěla psychickou újmu.

Ve čtvrtém případě Roman Š. narazil. Když po školačce žádal, aby se před kamerou svlékla a dělala různé vyzývavé pozice, dívka odmítla a všechno řekla své matce. Ta na muže podala trestní oznámení.

Roman Š. ještě stihl podobně vymámit intimní video od další školačky, které slíbil dárek, a také od dívky, u níž změnil taktiku. Napsal jí, že jí je teprve třináct let a tím porušila pravidla Facebooku, takže kvůli tomu budou její rodiče muset platit velké pokuty. Pak navrhl, že za její intimní video zařídí, aby se pokuta smazala. Dívka mu video poslala.

Nevěděl jsem, že mám neúplnou sexualitu, řekl obžalovaný

Obžaloba vinila Romana Š. z pokusu o sexuální nátlak a svádění k pohlavnímu styku. On sám se před soudním senátem ke svým činům doznal.

„Dobrovolně jsem minulý rok nastoupil na sexuologickou léčbu, odkud mě pustili minulý týden. Nevěděl jsem do té doby, že mám neúplnou sexualitu, a nevěděl jsem, jak to na sobě poznat. Když jsem byl vzrušený, tak jsem nedokázal přemýšlet. Až když bylo po všem, tak jsem věděl, že jsem udělal chybu,“ řekl.

Obžalovaný ještě v závěru přiznal lítost a omluvil se poškozeným i rodičům dívek.

Předseda senátu Miroslav Mjartan potrestal muže 2,5 lety vězení s podmínečným odkladem na tři roky. Svůj rozsudek odůvodnil tím, že obžalovaný sám loni nastoupil léčbu a jeho umístění do věznice by celou situaci ještě zhoršilo.

Vedle podmíněného trestu mu soud uložil ambulantní sexuologickou léčbu a propadnutí mobilního telefonu, který používal k trestné činnosti.