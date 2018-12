Sliboval jí dárky, ale pak dcerce držel nůž u krku, říká obžaloba

Incident se podle spisu odehrál letos v srpnu před domem na Broumovsku.

„Ten den jsem se svou matkou a dcerou dorazila na hlavní nádraží, kam měl Josef přinést dárky pro dceru k narozeninám. Když jsme se sešli, řekl, že je nechal doma. Řekla jsem mu, že se pro ně zastavíme, ale počkáme dole v autě,“ řekla před soudem Klára M.

Vypovídala prostřednictvím videohovoru, aby se s obžalovaným nemusela setkat. Říká, že z něj má strach, protože jí před rozchodem vyhrožoval, že ji polije kyselinou, nebo zapálí.

„Když jsme tehdy k jeho domu dorazili, zaparkovala jsem na dvoře. Josef říkal, že jde ještě k Vietnamcům pro něco a pak nahoru pro dárky. Netrvalo ani pět minut a přišel zpět,“ sdělila se slzami v očích matka poškozené.

Jenže muž nepřinesl z obchodu nic. Podle spisu pouze přišel k autu, otevřel dveře a dceru vytrhl z autosedačky. Poté vytáhl kapesní nůž, který jí přiložil ke krku.

„Hned jsem vystoupila a začala na něho křičet, co dělá. On jen říkal, že jestli chceme dceru vidět ještě živou, ať s ním jdeme nahoru pro dárky. Já ho prosila, aby ji nechal, že dceru bude mít příští týden, ale on pomalu couval ke vchodu,“ popisovala událost Klára M., která ihned volala policii.

„Moje matka šla za ním a snažila se ho uklidnit. Dcera plakala, ale on byl úplně mimo. Pořád jen opakoval, že jestli ji chceme živou, ať jdeme. Matka šla s ním, já jen slyšela pláč a křik. Pak už si to moc nepamatuji, protože přijela policie a dceru mi vrátila,“ pokračovala poškozená.

Obžalovaný byl občasným uživatelem drog, zaznělo u soudu

Podle ní její bývalý partner užíval drogy. „Nevím, jestli v ten moment byl pod nimi. Matka říkala, že ano. Prý mluvil divně a byl roztěkaný. Já jsem řídila, tak jsem si toho nevšimla. Ale vždycky, když si vzal drogy, tak byl agresivní. Jinak se o dceru staral a normálně platil výživné,“ dodala žena.

Podle státní zástupkyně Lucie Žabkové a závěrů soudního znalce obžalovaný pod vlivem drog nebyl. „Byl to občasný uživatel. Určitě v sobě neměl nic, co by ovlivnilo jeho vnímání,“ konstatovala Žabková.

Čtyřiadvacetiletý obžalovaný vinu razantně odmítl. Při pokládání otázek své expartnerce se jí místo na dceru vyptával na její partnery. „Necítím se být vinen. Myslím, že k tomu není důvod. Nic jsem neudělal,“ reagoval a poté se odmítl k celé záležitosti vyjadřovat.

Hlavní líčení pokračuje v pátek, kdy před senát předstoupí další svědci.