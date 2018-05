Mladík chtěl po sestře sex, poslala mu nahé fotky. Dostal podmínku

Podle spisu David B. v září 2016 začal pomocí chatu na Facebooku vyžadovat po své nezletilé sestře pohlavní styk. Ona odmítla a bratr jí začal vyhrožovat, že zveřejní její nahé fotografie, které zasílala svým spolužákům.

Poté mu dívka zaslala zhruba desítku intimních fotek. To obžalovanému stačilo a nechal ji být.

U soudu tak mladík dostal trest na dva roky s tříletým podmíněným odkladem za pokus o sexuální nátlak, o znásilnění a o zneužití dítěte k výrobě pornografie. Odsouzený také přijde o telefon. Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhájkyně se vzdali práva na odvolání.

Byl jsem zvědavý, tvrdil bratr dívky

Senát svůj verdikt odůvodnil tím, že dvacetiletý mladík se může napravit a ke svému činu se doznává od samého začátku. Také státní zástupce ve své závěrečné řeči navrhl, aby soud uložil mimořádně snížený trest.

„Poškozená neutrpěla a do současné doby netrpí žádnou psychickou újmou. Myslím, že pan obžalovaný bude poučený a dalšího takového jednání se vyvaruje,“ podotkl státní zástupce Milan Šimek. Mladíkovi přitom hrozilo až 12 let za mřížemi.

Obžalovaný se před senátem k celé záležitosti přiznal, prý byl jenom zvědavý.

„Já žiji jenom s matkou a ona v té době žila s babičkou. Když jednou o víkendu byla u nás, tak se neodhlásila z Facebooku a já našel fotky, které posílala klukům ve škole,“ řekl.

Sourozenci žijí odděleně pět let. „Chtěl jsem se jí omluvit, ale neměl jsem možnost. Je mi to líto,“ řekl obžalovaný, který je v současné době již v jedné podmínce za úvěrový podvod.

Poškozená se ke středečnímu jednání nedostavila, předseda senátu pouze přečetl její výpověď.

„Hned potom, co našel mé fotky, mi začal vyhrožovat. Chtěl po mně fotky ve spodním prádle i nahé. Pak chtěl, abych si strkala nějaké předměty mezi nohy. Poslala jsem mu fotky, které jsem měla již z minule. Nefotila jsem se kvůli němu. Taky mi psal, že až budu zase u mámy, tak mu ho vykouřím, nebo to ukáže rodičům. Pak jsem si začala žiletkou vyřezávat různé iniciály do ruky, dělala jsem to kvůli bráchovi, ale i kvůli jinému klukovi,“ stálo v její výpovědi.

Poslala své fotky nejméně šesti spolužákům, viděl je kdekdo

Svědci, kteří o celé události věděli, zdůraznili, že poškozená své nahé fotky posílala nejméně šesti dalším klukům na škole.

„Oni si je pak ukazovali, viděla je celá škola. Svěřila se mi i o bráchovi. Říkala mi, že po ní chce sex, na to mu prý řekla, že se s ním vyspí, až jí bude patnáct,“ vypověděla spolužačka poškozené.

Matka sourozenců se o celé věci dozvěděla, až když obdržela nahé fotky od dívčina spolužáka.

„Na jedné fotce byla nahá a na druhé měla roztažené nohy. Ona mi k tomu jen řekla, že jí ve škole vyhrožovali. Nevím, že by jí syn vyhrožoval nebo po ní chtěl nějaké fotky. Vím, že se akorát domlouvali, že až bude dceři patnáct let, tak se spolu vyspí. Na to jsem jim řekla, ať se na to vykašlou, nebo dostanou pár facek a rozšlapu jim telefony,“ řekla matka.

„Moje dcera se akorát snaží poškodit rodinu. Ona se doma před ním producírovala v kalhotkách, to by po ní vystartoval každý chlap. Nyní žije u svého otce a já ji ani do své péče nechci, můj syn není žádný úchylák. Oba by potřebovali přes pusu,“ zmínila matka.