Hradečnice není jediná, stezky pro bruslaře nabízejí romantiku i adrenalin

1 Labská stezka a romantika Kuksu

Zdaleka ne všechny úseky Labské stezky jsou vhodné pro in-line bruslaře, ale část v Brodě nad Labem patří mezi ty nejlepší. Začíná pod kopcem nedaleko kukského hospitálu a končí na křižovatce pod mostem v Brodě nad Labem. Podobně jako v Hostinném vede téměř po rovině a měří zhruba 1 600 metrů.

V Brodě si sportovci odpočinou u kiosku pod mostem, kde se zastavují hlavně cykloturisté. Na bruslích se dá pokračovat nejprve po vedlejší silnici a dál po Labské stezce přes Heřmanice až pod krematorium v Jaroměři, kde stezku přeruší prudké stoupání po štěrkové cestě. Dohromady tak je možné v kuse projet téměř čtyři kilometry. Další venkovní kiosek s posezením a točeným pivem se nachází v Heřmanicích.

2 Podél Labe k rybníkům

Když Hostinné na Trutnovsku před lety protnul tříkilometrový úsek Labské stezky, hned bylo jasné, že kromě cyklistů bude asfaltová cesta zajímat také bruslaře. Projet se dá celá, ale nejvhodnější a také nejvytíženější úsek je od mostu ve Vrchlabské ulici k rybníkům v Deymově ulici.

Trasa s minimálním převýšením měří téměř půldruhého kilometru. Na jedné straně ji lemuje Labe, na druhé straně soustava tří rybníků. Přes vodní náhon vede krytá dřevěná lávka. Na začátku i na konci úseku jsou odpočívadla, zhruba uprostřed stezky u zdejšího splavu se nachází nově opravená letní hospoda s točeným pivem, limonádou a občerstvením.

3 Cesta skrz lesy a pole

Příjemnou projížďku přírodou nabízí sedmikilometrová asfaltová cesta asi čtyři kilometry od Jičína. Okruh začíná v obci Vesec, kde i končí. Stezka je to rovinatá, pouze v polovině u přilehlého lesa se plíživě táhne jeden větší kopec. Trasa bruslaře zavede do malebných vesniček i lesů. Mnohdy sportovce na cestě překvapí zajíc nebo srnka. Na okruhu v polích sice nejsou žádné stánky s občerstvením, ale například v Kostelci se lze zastavit v typické vesnické hospodě.

4 Pod lipami v Jičíně

Proslulou lipovou alejí v Jičíně se táhne oblíbená čtyřkilometrová in-line stezka. Začíná u jičínské nemocnice a končí u Valdštejnské lodžie, kde je možné se občerstvit ve stylové kavárně. Po celé délce je rovná a bez kopců. Jedinou vadou na kráse je, že stezku v její čtvrtině křižuje silnice.

5 Rovinky i kopečky až k osadě Peklo

Jedna z nejpopulárnějších tras pro bruslaře na Náchodsku o délce 2,6 kilometru vede z Náchoda říční nivou Metuje přes Malé Poříčí do Velkého Poříčí. Je to vlastně součást nadregionální Orlické cyklotrasy číslo 22, která míří z Orlických hor dál na Adršpach.

Asfalt tu položili před třinácti lety, pro řadu místních lidí pendlujících mezi Hronovem a Náchodem je však zdejší stezka především snesitelnou variantou oproti nedaleké rušné silnici. Brusle se dají nazout kdekoli podél Metuje už v Náchodě a buď dojet do Velkého Poříčí, nebo si protáhnout výlet třeba až na 20 kilometrů do Žďárek a zpět. Další možností je opačný směr z Náchoda přes Bražec na Ostrovy a do výletní osady Peklo o délce asi 11 kilometrů.

6 Kolem letiště v Žirečské Podstráni

Dávno předtím, než vznikla Labská stezka, bruslaři objevili dvoukilometrový úsek vedlejší silnice v Žirečské Podstráni, která je součástí Dvora Králové nad Labem. Začátek málo frekventované asfaltové cesty, kde se dá pohodlně jet na bruslích, se nachází dva kilometry od centra města a vede kolem dvorského letiště po rovině až ke křižovatce v Žirči. Zčásti vede mezi kukuřičným polem. Na jejím začátku se dá zaparkovat auto, jsou zde také lavičky.

7 Podél Stěnavy okolo pivovaru

Nenáročná, ale občas vytížená je trasa v okolí Broumova, kterou si oblíbili cyklisti, in-line bruslaři, rodiny s kočárky i majitelé psů. Výstavní asfalt od Broumova po hraniční přechod Otovice je starý ani ne čtyři roky. Tehdy obce využily prašné či zemědělské cesty kolem řeky Stěnavy a propojily je cyklostezkou v délce 8,7 kilometru s asfaltovým povrchem.

Nejhezčí svezení začíná v Olivětíně a vede až ke klášterním schodům v Broumově. Potíž nastává právě v úseku pod broumovským klášterem, kde si památkáři kvůli městské památkové rezervaci prosadili drobnou dlažbu z kostek. Na hranici se vine v říční nivě podél nevyužívané železniční trati opět nová přívětivá asfaltka.

Místní turistickou zajímavostí je malý pivovar v Broumově-Olivětíně, který provozuje vlastní muzeum s ochutnávkami i prodejnu. Výborně se dá najíst v Otovicích v restauraci La Sahula.

8 Pohodlné svezení u Divoké Orlice

Jednou z nejdelších cest vhodných pro cyklisty i bruslaře je cyklostezka z Lípy nad Orlicí do Kostelce nad Orlicí na Rychnovsku. Relativně nová vozovka slibuje pohodlné svezení mezi loukami na dohled od Divoké Orlice.

Přes sedm kilometrů dlouhá stezka nabízí několik nástupních míst a díky souběžně vedené železnici i možnost dopravy vlakem. Začíná u čerpací stanice v Lípě, kde je dost míst k odstavení auta a vede až k vlakové zastávce Kostelec nad Orlicí - město. Má však dvě záludná místa - křižuje příjezd k továrně Orsil v Častolovicích a přes Čestice trasa vede běžnými ulicemi.

9 Z Rychnova až do automobilky

Cyklostezka mezi Rychnovem nad Kněžnou a Solnicí slouží sice hlavně pro cyklodopravu zaměstnanců do tamní průmyslové zóny, avšak tříkilometrový úsek mohou využít i bruslaři. Stezka vede podél hlavní silnice na Náchod a je na ní možnost odbočit k závodu automobilky Škoda Auto v Kvasinách. Začíná u nemocnice v Rychnově nad Kněžnou a končí u hřbitova v Solnici. Nedaleko obou nástupních míst jsou dostatečně velká parkoviště. V Rychnově navíc nyní chystají prodloužení stezky až do centra města.

10 Magistrála z Chocně do Ústí

Několik úseků vhodných pro bruslaře je také na cyklotrase z Chocně do Ústí nad Orlicí. Ta vede většinou po pohodlné cyklostezce, avšak v některých místech se cesta mění v zemědělskou komunikaci nebo vede po ulicích či běžné silnici. Na brusle je vhodný zhruba čtyřkilometrový úsek z Pelin do Brandýsa nad Orlicí, ale jet se dá už z centra Chocně. Na opačném konci je pro brusle sjízdný 7,5 kilometru dlouhý úsek z Kerhartic do Perné.