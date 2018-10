Firma na dotace je v dluzích, kraj na odvrácení bankrotu pošle miliony

Kraji přitom údajně hrozí popotahování za nepovolenou veřejnou podporu.

Svého času o společnosti CEP mluvila Klára Dostálová (ANO) jako o svém třetím dítěti, ale když v roce 2014 z funkce předsedkyně představenstva odešla, dařit se přestalo.

Krajská společnost, jež se zabývá administrací dotačních projektů a organizací veřejných zakázek, v posledních třech letech končila ve ztrátách úhrnem za 3,9 milionu korun.

Například vloni se ztráta vyšplhala na 451 tisíc korun při tržbách 7,09 milionu. Pohledávku ve výši 1,5 milionu korun musel CEP odepsat kvůli zakázce pro zkrachovalou společnost Lázeňský resort Údolí Bratrouchov. Zároveň se tato společnost u soudu domáhá zaplacení náhrady škody ve výši přes dva miliony právě po dotační firmě.



Kraj chtěl původně zalepit ztrátu 12 miliony korun, firmě CEP však nakonec bude muset stačit pouze 7,5 milionu a navrch musí splnit řadu podmínek. Peníze dostane, až bude jasný finanční plán na příští rok, analýza stavu zakázek, návrhy úsporných opatření i restrukturalizace firmy. Větší dohled nad hospodařením by měl zajistit přesun radního pro finance Rudolfa Cogana (Starostové a Východočeši) do představenstva a dozorčí rady CEP.



„Není to příklad vzorného hospodaření firmy. Kraj se s tím musí vypořádat i v souvislosti s tím, že zde jsou závazky vůči obcím,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

Podle něj bude nutná i stabilizace zaměstnanců a nastavení jejich odměňování ve vazbě na ekonomiku společnosti. CEP aktuálně zastupuje projekty s hodnotou 1,5 až 2 miliardy korun, což je hlavním důvodem, proč jej hejtmanství nenechalo padnout.

To, že společnost má problémy, napověděl finanční audit k účetní uzávěrce za rok 2017. Auditorská firma Kreston A&CE Audit poukázala na ztrátové hospodaření a rovněž na neschopnost splácet krajem zaručený kontokorentní úvěr čtyři miliony korun u Komerční banky.

„Tyto skutečnosti ukazují na existenci významné nejistoty, která může zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat,“ zpochybnil auditor další fungování firmy.

Klára Dostálová byla dlouholetou šéfkou CEP, sama se chlubila, že do kraje díky ní na dotacích přiteklo kolem 25 miliard. Nyní však coby ministryně údajně postrádá informace: „Neznám důvody aktuálních problémů. Materiál ani žádné jiné podklady pro zastupitelstvo jsem neviděla.“

Objevují se však i hlasy, které tvrdí, že CEP je zbytečný nebo dokonce až riskantní podnik.

„Kraj by si měl odpovědět na to, zda vůbec CEP k něčemu potřebujeme. Částečně poskytuje komerční služby, které by měly být ziskové, a funguje jako konkurence komerčním firmám, které poskytují stejné činnosti. Když do něj budeme posouvat další prostředky, může to být vnímáno jako nepovolená veřejná podpora,“ domnívá se krajský zastupitel Martin Hanousek (Piráti a Zelení).

Centrum evropského projektování se podílelo například na projektu rekonstrukce benediktinského opatství v Broumově, na nákupu trolejbusů pro Hradec Králové či na výstavbě Safari kempu v Safari parku Dvůr Králové.