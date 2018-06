Odborným školám v kraji ubývají učitelé, příplatky pomohly jen částečně

Podle ředitelů škol příspěvek od hejtmanství pomohl jen částečně. „Bonus od kraje nám již druhým rokem pomáhá alespoň zčásti stabilizovat odborné učitele teorie i praxe. My se je snažíme, kromě příspěvků od kraje, udržet i využíváním nadtarifních složek platu. To je ale vše, co můžeme jako ředitelé technických středních škol udělat,“ říká Pavel Jankovský, ředitel SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - jedné z největších průmyslových škol v regionu.

Učitelé odcházejí do důchodu, jenže je nikdo nenahrazuje. Situace se dostala už tak daleko, že reálně hrozí, že do několika let nebude mít na průmyslovkách kdo učit.

Prosperující firmy nabízejí mladým inženýrům strojírenství či elektrotechniky někdy až dvojnásobně vysoké platy. Například po loňském zvýšení platových tarifů učitelů středních škol je nejvyšší dosažitelný tabulkový plat kantora na konci kariéry 33 930 korun a učitele odborného výcviku 30 760 korun.

Začínající pedagog nastupuje nyní za 26 020 korun a učitel odborného výcviku jen za 25 470 korun hrubého.

Firmy platí lépe, odborník dostane i dvakrát víc než ve škole

V konkurenci s velkými podniky nemají školy šanci, platy v soukromém sektoru pro šikovné odborníky jsou až dvojnásobné.

„Pokud se nejedná o vzácné případy nadšenců, kteří mají výuku jako koníčka, školy nemají šanci absolventy vysokých technických škol něčím přilákat. I ty ostatně trpí nedostatkem absolventů, ale samozřejmě i učitelů, kteří jsou jako odborní asistenti placeni ještě hůř než naši učitelé,“ říká Jankovský.

Podobné zkušenosti mají na Středním odborném učilišti v Lázních Bělohradě. „Týká se to všech odborných učitelů kteréhokoli oboru, u nás zejména strojírenství, opravárenství, stavebnictví, gastronomie,“ říká ředitel školy Pavel Petr.

Finanční ohodnocení nedokáže podle učitelů převážit ani větší časová volnost. „Dalším důvodem je, že se nikdo nechce trápit s výstřelky v chování mládeže. Nemají to zapotřebí. Nezanedbatelným důvodem je i požadavek na pedagogické vzdělání, které mnozí odmítají studovat,“ upozorňuje Petr.

Podle ředitele Jankovského může za současný stav hned několik faktorů. Školství je podfinancované a učitelské povolání oproti západní Evropě neatraktivní. „Ve Finsku je učitelství prestižní obor, na nějž je na fakultách přetlak výborných studentů, zatímco u nás jsou fakulty vzdělávající učitele tou poslední volbou,“ podotkl Jankovský.

Dopad je v praxi takový, že školy přijmou prakticky každého učitele odborných předmětů, který se hlásí.

„Tito učitelé mají neotřesitelnou pozici, což obecně není pro řízení školy zrovna ideální stav. Dopad to má i na kvalitu výuky, protože lidé, kteří by obor dokázali žáky naučit, nemají zájem ve školství pracovat,“ poznamenal Petr.

Zkušení končí, jiní nemají zájem

Sborovny dramaticky stárnou a situace se stává neudržitelnou. Na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové vyučuje teoretické i praktické odborné předměty ve strojírenství a elektrotechnice více než polovina pedagogů v důchodovém věku. Nejstaršímu je 81 let.

„My se tu modlíme za jejich duševní i fyzické zdraví, protože nemáme náhradu. Průměrný věk všech našich 104 pedagogů je 53 let, přestože jsme v posledním roce nabrali tři mladé kolegy,“ upozorňuje Pavel Jankovský.

Jedním ze zkušených učitelů, který brzy půjde do důchodu a za kterého bude muset škola hledat náhradu, je současný ředitel střední průmyslovky a učiliště v Novém Městě nad Metují Jaromír Holeček.

„Pro letošní rok se nám podařilo výuku odborných strojírenských předmětů zajistit přijetím kvalifikovaného učitele. Ale zcela jiná situace může nastat s novým školním rokem. Tento učitel má smlouvu na dobu určitou, a může tedy odejít, další strojař chce určitě skončit, protože má již čtvrt roku důchodový věk. Já jsem rovněž strojař, v létě budu rovněž končit, byť netvrdím, že bych na částečný úvazek učit nešel,“ míní.

Jeho rada zní, že by školy měly prohlubovat spolupráci se soukromým sektorem. „Osobně bych se asi snažil kontaktovat firmy a jednat s nimi o možné výpomoci, byť se bude jednat o lidi bez pedagogického vzdělání. Je potřeba si uvědomit, že ve firmách se pracuje s nejmodernější technikou a s nejnovějšími poznatky, které je potřeba předávat žákům škol,“ myslí si Holeček.