Aby Krkonoše byly čisté jako Alpy. Turisté mají na horách třídit odpad

Ve snaze eliminovat negativní dopad vysoké návštěvnosti Krkonoš se vzácně setkaly zájmy ochranářů i boudařů.



„Správu KRNAP trápily odpadky na horách a hledala řešení. Zároveň nás ve stejný čas oslovila skupina boudařů, kteří viděli stejný problém a také hledali řešení. Spojili jsme proto naše síly, připravili projekt a nyní máme finanční prostředky na řadu aktivit, které by měly horám pomoci,“ říká ředitel správy parku Robin Böhnisch.

Ochranáři na projekt získali peníze z evropských fondů. Iniciátor záměru Ondřej Růžek by chtěl, aby to jednou v Krkonoších vypadalo jako v rakouských Alpách: „Zabývám se aktivitami v přírodě a často jezdím do Krkonoš. Začal jsem si klást otázku, proč v rakouských horách žádné odpadky nejsou, ale u nás ano. Jednoduše proto, že v Rakousku si je turisté odnesou.“

Muž, který pořádá sportovní kempy na Brádlerových boudách, nepředpokládá, že se efekt dostaví okamžitě. „Je potřeba, aby se změnilo povědomí a chování lidí, může to trvat třeba i jednu generaci,“ dodává.

Na partnerských boudách budou boxy na tříděný odpad a směsné kontejnery, do nich turisté budou moci odhodit odpadky, které by jinak nejspíš skončily v přírodě. A také budou moci využít toaletu na boudě.



Správa KRNAP proškolí desetičlenný tým ambasadorů, kteří budou na horských boudách přednášet školám v přírodě, lyžařským výcvikům a jiným organizovaným skupinám základní informace o národním parku. Součástí projektu je také kampaň zaměřená na návštěvníky nejvyšších hor.



„Odpadky v Krkonoších jsou pouze komplexně řešitelný problém,“ upozorňuje mluvčí správy Radek Drahný.

Boxy na tříděný odpad by se podle něj měly začít na horských boudách objevovat ve druhé polovině července, celkem vznikne síť 50 takto vybavených míst.

„Projekt je hlavně určený pro boudaře, s některými to už máme předjednané. Mohou nastat i případy, že se nedohodneme, pak můžeme boxy na odpad umístit třeba do vybraných informačních center nebo škol v Krkonoších,“ doplňuje Drahný.

Nejvyšší české hory ročně podle odhadů navštíví až šest milionů turistů. Množství odpadků, které po sobě zanechávají, je značné.

„Když na jaře sleze sníh, najdete u cesty zlomenou hůlku nebo lyži. Horší to je v létě, kdy turisté v přírodě po sobě nechávají plechovky od piva, obaly od svačin, igelity. Když to udělá pár lidí, je to v pohodě, když jich je několik stovek, je to problém,“ poznamenává provozovatel Brádlerových bud nad Špindlerovým Mlýnem Petr Bárta.

Při úklidové akci Čisté Krkonoše, která se koná pravidelně na jaře a na podzim, armáda dobrovolníků hory vyčistí vždy od zhruba čtyř tun odpadků. Některé se přitom v přírodě rozkládají i desítky let, například PET lahve nebo igelitová taška.

„Množství odpadků je ohrožením křehké přírody a z pocitového, vizuálního i morálního hlediska nepřispívá k pohodě. Právě tu návštěvníci v národním parku očekávají,“ poznamenává Radek Drahný. Plasty, ubrousky a hygienické potřeby dnes lemují prakticky všechny významné turistické stezky.