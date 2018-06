Fotografka protestuje proti stavu náměstí květinami, sází je do výmolů

Devětatřicetiletá fotografka žije na náměstí sedm let. Za tu dobu marně čeká na jeho již tolikrát slibovanou obnovu. Historické centrum města místo toho dál chátrá, dlažba se propadá a v betonem zalitých částech se tvoří další a další výmoly.

„Je to smutné. Ten stav je fakt hodně špatný,“ říká Hana Bednářová, která našla inspiraci k sázení květin do děr v betonu na internetu.

„Běží to po celém světě. Někde jsem to viděla a řekla si, že to udělám také. Přemýšlela jsem o tom asi měsíc, že to udělám,“ pokračuje obyvatelka náměstí.

Květiny koupila v hobby marketu a šla sázet. Fotky květin v betonové ploše náměstí zveřejňuje na sociální síti. Svým květinovým protestem chce na katastrofální stav náměstí upozornit ostatní.

„Cílem je, aby si toho někdo všiml. Aby se to dozvědělo co nejvíce lidí, že je centrum města v tak špatném stavu, a začalo se s tím něco dělat. Překvapuje mě, že když už se nedělá základní rekonstrukce, že to alespoň nepotáhnou a ty díry alespoň trochu nespraví,“ dodává.

Do protestu se zapojili i další lidé. Fotografka z okna viděla dívku, která na náměstí vysadila další rostlinu, ale tu brzy přejelo auto. Snímky na sociální síti Facebook už sdílely desítky lidí. Ke stavu náměstí se na svém profilu vyjádřil i primátor Hradce Králové Zdeněk Fink (HDK).

Ostudná místa Hradce Králové Seriál iDNES.cz

„Ta zem je strašná. Rekonstrukce Velkého náměstí nás čeká už mnoho let a přestože je naprojektovaná a mohla by se provést, (blokuje ji) odpor několika lidí, kteří zde ani všichni nežijí. Požadují, aby zde bylo pořád takto velké parkoviště, což je v moderní architektuře nemožné. Neexistují města, která by si nechala ve svém středu parkovat tolik aut jako je tady v Hradci,“ vysvětluje ve videu na svém Facebooku Fink. Ten už před dvěma lety náměstí označil za vřed Hradce.

Radnice v Hradci Králové se o rekonstrukci Velkého náměstí snaží už roky. Odpůrcům se však podařilo přesvědčit úředníky, že magistrát je podjatý a agendu tak musí řešit přetížený stavební úřad v Hořicích na Jičínsku. Ten by měl podle Finka v nejbližší době rozhodnout.

Noční pohled svrchu na budoucí podobu Velkého náměstí

Vizualizace změn Velkého náměstí v Hradci Králové

„Věřím tomu, že odpor těch několika lidí bude pokračovat a budou dál bořit to, co by tady už dávno jinak mohlo být,“ dodává pesimisticky primátor.

Odpůrcům rekonstrukce vadí úbytek parkovacích míst. Hlavně provozovatelé zdejších restaurací se obávají, že kvůli tomu přijdou o část zákazníků.

Město chce z historického centra vyhnat především auta návštěvníků. Ti by místo na náměstí měli parkovat v nedalekém parkovacím domě v objektu bývalého pivovaru nebo v rostoucím parkhausu v Gayerových kasárnách.