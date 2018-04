Odolnost vůči ostrosti je nutné trénovat, říká amatérský pěstitel chilli

Diváky zde seznámil s papričkou Habanero a také jim ukázal cestu k pálivým jídlům. Jak říká, chilli papričky jsou vášeň, kterou si člověk musí pěstovat.

„Měl jsem rád pálivá jídla a pořád jsem hledal něco pálivějšího. Když jsem šel do obchodu, koupil jsem si papričky, ale postupně mě přestávaly pálit,“ začíná svůj příběh Křížek.



Produkty z pálivých papriček Ladislava Křížka.

Svou žízeň po ostrém uhasil až v papričkách, které si sám vypěstoval: „Začal jsem s Jalapeňos a zjistil jsem, že dokážu vypěstovat opravdu pěkné a pálivé papričky. A tak jsem si řekl, že začnu pátrat přes internet, jaké jsou další ostré odrůdy, které bych si mohl nasadit.“

A právě jalapeňos doporučuje všem začínajícím „chilližroutům“: „Mají pálivost od 2 500 jednotek kapsaicinu. Je dobré tyto papričky jíst třeba týden až měsíc, dokud si na to člověk nezvykne. Třeba po měsíci se může začít s další papričkou, která má vyšší stupeň pálivosti. Tělo si na to strašně rychle zvykne, ale také odvykne.“

Chilli papričky nabízí různé ovocné chutě

Zdůrazňuje, že odolnost vůči ostrosti je nutné trénovat: „Když si tu chuť člověk vytrénuje, může cítit různé ovocné chutě, které chilli papričky nabízí. Každá paprička je opravdu specifická, stejně tak i její pálivost. Některá začne pálit po deseti minutách a pak přestane, jiná zase pálí hned, pak přestane a začne zase po dalších několika minutách.“

Křížek přiznává, že se snaží poctivě trénovat, přesto chilli nekonzumuje každý den. „Dávám si ho, když mám chuť, a všude, klidně i do kafe. To můžu jedině doporučit, jelikož to funguje lépe než energetický nápoj. Jinak doporučuji třeba chilli con carne nebo sekanou s chilli omáčkou.“

Fanoušek pálivého pravidelně připravuje kečup z chilli, dipy nebo uzené papričky. Jako amatérský kuchař připravuje chilli hned na několik způsobů. „Taky je rád nakládám, třeba chilli se zeleninou nechávám naložené rok,“ podotýká.

Když vaří, improvizuje. „Při smažení nebo vaření chilli papriček musí rodina z bytu odejít, protože je to strašný smrad. Papričky hodně čpí, ten zápach dokáže vyhnat klidně i sousedy z vedlejšího bytu. Celý byt pak dlouho větrám, jinak se snažím dělat všechno ve sklepě, kde chilli pěstuji i suším,“ vypráví s úsměvem.

A hned přidává, že se dá chilli přidat opravdu snad do všeho: „Papričky nakládám třeba i do vodky, její chuť posune na jinou úroveň. Vloni jsem měl vodku s papričkou, která měla 1,5 milionu jednotek kapsaicinu, a to byla teprve jiná chuť.“



Amatérský pěstitel prozrazuje, že není blázen v lámání ochutnavačských rekordů. „Měl jsem Habanero, což je podle Guinnessovy knihy rekordů nejpálivější paprička na světě, má 2 200 000 kapsaicinu. Musel jsem ji nejdříve hodně rozkrájet a pak ty rozkrájené kousky jíst jen po částech. Jinak už ale byla vypěstována i chilli paprička s 16 miliony kapsaicinu,“ poznamenává, avšak přiznává, že měl s Habanerem co dělat:

„Na ostré chilli papričky platí jedině mléko nebo něco tučného, jako je smetana. Musím se přiznat, že po této papričce jsem musel vypít hodně mléka, abych to ustál.“

Hodně sazeniček pěstuje ve vodní mlze

Podle Křížka si konzumací podobné odrůdy nemůže ublížit ani netrénovaný člověk: „Chilli je zdravé a preventivní. Pokud sní nejpálivější papričku na světě netrénovaný člověk, bude ho to jen hodně bolet, ale nic se mu nestane. Samozřejmě není dobré, aby ji snědl člověk, který trpí nějakou srdeční chorobou.“

Asi jako mnoho jeho kolegů, i on by rád vypěstoval chilli papričku třeba desetimilionovou. „To se mi ještě nepovedlo. Normálně má kolem několik set tisíc až milionu kapsaicinu. Ono je trochu těžší sehnat semínka takové papričky,“ prozrazuje Křížek, který má pěstitelskou základnu ve sklepě.

„Některé druhy jsou hodně náchylné na plíseň, proto hodně sazeniček pěstuji ve vodní mlze. Je to takový zvlhčovač, který vyvíjí mlhu. Papričky mám v košíčcích a ty v kádích. Je to takový způsob pěstování na vodě, ale kořeny nesmí být ponořené ve vodě, jen v mlze,“ popisuje a hned doporučuje sázet rostlinky do vaty, jaká se používá například na zateplování domů:

„Má úžasnou schopnost nasáknout vodu a je velice vzdušná. Je také dobré si z rostlinky udělat trvalku. Stačí ji vzít před zimou do tepla, aby mohla znovu plodit.“

V současné době se živí jako zámečník, ale to by rád do budoucna změnil. „Chtěl bych si zřídit živnost a být ryze český podnikatel. Dělám všechno vlastnoručně,“ přiznává. Z hygienických důvodů však zatím neplánuje rozjet podnikání s výrobou omáček nebo kečupů: „Na to jsou opravdu vysoké nároky a ty není možné splnit ihned. Nejdříve bych si chtěl zřídit živnost a začít prodávat sazeničky a semínka.“