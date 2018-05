Lubina se vrací do Dvora Králové, nyní už jako hlavní kouč

Majitel klubu Vasil Teodoridis jednal s pěti kandidáty, volba nakonec padla na jednapadesátiletého bývalého kouče Pardubic, pražské Slavie a Brna. „V loňském roce u nás Ladislav Lubina působil jen dočasně jako poradce, tentokrát jsme se domluvili na celou sezonu. Rozhodl jsem se pro něj, protože tady už pracoval, velkou část týmu zná a má velké trenérské zkušenosti,“ uvedl klubový boss. Po několika zápasech Lubina vloni odešel trénovat na Slovensko.

„Dvůr Králové se nechce druhé ligy jen účastnit, ale má ambice. Chceme hrát v horní polovině tabulky. I to je důvod, proč jsem se rozhodl. Smyslem je dvorský hokej zase o něco posunout a hrát slušný hokej, na který budou diváci rádi chodit,“ řekl Lubina.

Loňskou sezonu, na jejímž začátku pomáhal tým připravovat, hodnotí jako zvládnutou. „Každý postup do vyšší soutěže přináší spoustu problémů, nějaký čas trvá, než se v ní mužstvo zorientuje a přizpůsobí se vyššímu tempu. Podařilo se udržet soutěž a stabilizovat tým. Máme na čem stavět, mužstvo má určitě potenciál,“ míní někdejší reprezentant, který naposledy působil na lavičce slovenského extraligového mužstva Nové Zámky.

Do realizačního týmu si jako asistenta vybral Pavla Marka, jenž měl dosud na starost kondiční přípravu mužstva: „Už několikrát jsme spolu spolupracovali. Máme podobné názory na hokej, myslím, že to bude fungovat.“

HC Rodos zahájil včera pod novým trenérským tandemem letní přípravu. Zapojí se do ní většina hráčů, kteří ve Dvoře působili v minulé sezoně. O posilách vedení klubu zatím jedná. „Chtěli bychom přivést čtyři hráče a jednoho brankáře. Je pro nás důležité, aby v mužstvu pokračovali dvorští odchovanci, kteří ukázali, že na druhou ligu mají,“ poznamenal Vasil Teodoridis. Noví hráči by měli zvýšit konkurenci v mužstvu. „Zaměříme se na kvalitní hokejisty. Nebudeme přivádět hráče do třetí nebo čtvrté lajny, ale hráče, kteří by mužstvo měli táhnout,“ doplnil ho nový trenér HC Rodos.

V týmu budou pokračovat oba nejzkušenější hráči: útočník Patrik Fořt i obránce a kapitán Ondřej Hamerský. První fáze letní přípravy potrvá do června. Druhá část odstartuje na začátku srpna.

HC Rodos v premiérové druholigové sezoně obsadil v základní části 8. místo, v prvním kole play off vypadl 1:3 na zápasy se Sokolovem. Majitel klubu pro se příští sezonu netají mnohem většími ambicemi. Dvůr chce konkurovat okresním rivalům Trutnovu a Vrchlabí. „Můj osobní cíl je hrát kolem třetího čtvrtého místa. Někdo si může říkat, že mám velké ambice, ale nemá cenu hrát osmé deváté místo,“ říká Vasil Teodoridis, který do dvorského hokeje vstoupil před čtyřmi lety a klub poprvé vytáhl do druhé ligy.

Změny v realizačním týmu hlásí také Trutnov. Hlavního trenéra Aleše Půlpána a asistenta Luboše Peteru nově doplní Petr Vácha, jenž bude „spojnicí“ s B mužstvem hrajícím krajskou soutěž. „Jde nám o to, abychom propojili hráčskou základnu. Aby hráči B týmu trénovali s áčkem a naopak. Chtěli bychom brát hráče béčka do našich zápasů, když budou mít zájem,“ prozradil prezident draků Zdeněk Poul.