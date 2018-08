Letecká přehlídka CIAF ukáže výkruty akrobatických pilotů i stíhačky

Představí se například lotyšská skupina Baltic Bees s letouny L-39 Albatros, cvičnými proudovými stroji vyvinutými v 60. letech 20. století v Československu.

„Perlou bude maďarský akrobat Peter Besenyei na stroji Corvus Racer. Další akrobatický speciál Xtreme Air Sbach 342 předvede německý pilot Tim Tibo. Opravdu jedinečná bude letová ukázka speciálního stroje Slike Ultimate 20-300S, který pilotuje slovinský pilot Primož Bric. Tento letoun je jediný svého druhu na světě,“ uvedl Tomáš Otruba z pořadatelského týmu.

Na statické i letové ukázce budou k vidění také stíhačky. Z Velké Británie přiletí dvojice letounů Eurofighter Typhoon. Vrcholem ukázek proudových letounů bude stíhací stroj Su-27 z Ukrajiny.

Legendární letoun Spitfire Mk. XVIE předvede na CIAF 2018 pilot Stephen Stead. Stroj byl navržen, aby v bitvě o Británii ochránil Brity před leteckými útoky německé Luftwaffe. První let se uskutečnil 5. března 1936. Supermarine Spitfire se vyráběl v desítkách verzí s rozmanitou výzbrojí.

Ve statické ukázce budou k vidění i dva turbovrtulové cvičné letouny ze základny RAF Lintonon-Ouse.

Pro děti do patnácti let je vstup zdarma, pro dospělé za 300 korun. Areál bude o víkendu otevřený od 8 do 17 hodin. Program naleznete na webu www.airshow.cz.

Záběry z hradeckého CIAF v září 2017