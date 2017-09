Bikeři devastují les, stěžují si lidé na nové stezky na Trutnovsku

„Porušují všechny lesní zákony, které vůbec jde porušit. Pro takhle malý kousek přírody je to devastující,“ říká mluvčí odpůrců terénních stezek statkář Josef Čepelka.

Dělá všechno, aby rozrůstající se bikepark v okolí Čížkových kamenů zarazil. Stěžuje si u státních institucí, u trutnovských zastupitelů a založil také facebookový profil, kde organizuje odpůrce trailů. Cyklisté mířící na terénní trasy jezdí přímo kolem jeho domu.

Na stodolu zavěsil bílou plachtu s výstražným nápisem „Jeď domů trailisto!“ Na stole má štos dokumentů, plánky a podpisové archy.

„Podle lesního zákona je zakázáno rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, stavět oplocení a jiné objekty, jezdit v lese s motorovými vozidly, narušovat vodní režim a půdní kryt, znečišťovat les odpadky a jezdit na kole mimo lesní cesty,“ cituje zákon statkář, jenž ve Lhotě u Trutnova žije pětatřicet let.

Podle něj na stavbu stezek a na velký počet bikerů doplácí příroda. „Kácí stromy, přesunují velké množství materiálu, jezdí přes lesní školky a obnažují kořenový systém stromů. Zákonitě to narušuje les. Pro takhle malý kousek přírody je to devastující,“ upozorňuje a dodává, že se v poslední době zvěř kvůli ruchu stahuje až k domům starousedlíků.



„Žádné zákony neporušujeme“

Stezky vznikají na pozemcích města Trutnov a Lesů České republiky. Předseda spolku Trutnov Trails, duchovní otec celého projektu, Jan Rejl s kritikou nesouhlasí: „Je to nesmysl. Žádné zákony neporušujeme. Pokud máme souhlas majitele pozemku, můžeme úpravy v terénu dělat. V lesním zákoně to je jednoznačně napsáno. Stezky stavíme k přírodě co nejšetrněji, aby dopad byl co nejmenší. Postupujeme podle vyzkoušené metodiky, která se ve světě používá dvacet let. Ve srovnání se stavěním cyklostezek je tady zásah do přírody minimální.“

K porušování zákonů na městských pozemcích nedochází ani podle trutnovského starosty Ivana Adamce z ODS.

„Pokud si to pan Čepelka myslí, ať podá žalobu, aby se to prošetřilo. Já nemám informace, že by k něčemu takovému docházelo. Podle mě mu hlavně vadí, že kolem jeho domu po městské komunikaci jezdí cyklisté,“ tvrdí Adamec.



Statkář Čepelka rozeslal trutnovským zastupitelům otevřený dopis, informoval také Českou inspekci životního prostředí.

Jeho posledním počinem je petice, kterou podepsalo 130 lidí. Pokud se nic nezmění, je připraven nechat vypracovat nezávislý posudek o škodlivosti terénních tras na přírodu u Lhoty. Jeho cílem je zastavit stavbu dalších kilometrů lesních stezek.

Výhrady k proměně lesa nad obcí má také předseda Klubu českých turistů Bohuslavice Jaroslav Teichman. „Pocházím z Bohuslavic, k Čížkovým kamenům chodím odmala. Vždycky to byla klidná oblast, teď je z toho Václavák. Dochází ke kolizím cyklistů s turisty. Na tak velký počet lidí není lokalita stavěná,“ říká Teichman.

První singletracky přitom parta trutnovských nadšenců vybudovala už v roce 2014 (psali jsme zde). Od té doby se uskutečnily desítky brigád bez reakcí místních. Lhoteckým to začalo vadit až v poslední době. Návštěvnost trailů roste a jejich věhlas už dávno překročil region.

Vloni areál navštívilo na sedm tisíc bikerů, proti předešlému roku dvojnásobný počet. „Vesnice to podcenila. Brali jsme je jako partu kluků, kteří se chtějí vyřádit. Netušili jsme, že se z toho stane megalomanský projekt,“ poznamenává Čepelka.

Ještě na loňské schůzce zástupců Trutnov Trails s obyvateli Lhoty proti lesním trasám nikdo nic nenamítal. „Sešlo se asi šedesát lidí, negativních hlasů bylo naprosté minimum. Na konci nám ještě zatleskali. Po roce je všechno jinak,“ vzpomíná trutnovský zastupitel Martin Jiránek (Piráti), který projekt podporuje.

Velká šance pro Trutnov?

Spolek Trutnov Trails vybudoval v okolí Čížkových kamenů za tři roky téměř dvacet kilometrů jednosměrných terénních stezek pro horská kola. V plánu mají postavit dalších čtyřicet kilometrů, na kraji Lhoty má být parkoviště.

Trutnovská radnice je podporuje. Už v předchozích letech město spolku dalo granty v řádech desítek až stovek tisíc korun, letos schválilo zatím největší sumu. Na stavbu nových stezek vyčlenilo z rozpočtu dva miliony korun.

„Podporujeme to nejen my, ale také Královéhradecký kraj, protože to je úžasná záležitost, která má velký potenciál. Může to přinést pozitiva také pro Lhotu, cyklisté se tam budou moci ubytovávat a využívat další služby,“ říká starosta Ivan Adamec.

Radnice si od trailů slibuje, že se stanou tahákem pro turisty. „Trutnov žádný takový tahák nemá, za rok se ve městě ubytuje jen pět tisíc lidí. Traily by to mohly změnit, pomůže to hotelům i restauracím. Až bude mít síť stezek 60 kilometrů, bude to návštěvníky motivovat, aby zůstali ve městě delší dobu, protože za jeden den to nesjedou,“ dodává zastupitel Jiránek.

Spolek Trutnov Trails plánuje další setkání s obyvateli Lhoty

Právě rostoucí návštěvnosti trailů se však obyvatelé Lhoty děsí, už dnes údajně dochází ke konfliktům s bikery.

„Jednou denně zavádím koně do stájí a musím kvůli tomu přejít kousek cesty. Stává se mi, že cyklisté vjedou mezi zvířata a chovají se bezohledně. Je jich tu pár a život nám to znepříjemňuje. Vůbec si neumím představit, až jich tu bude několik tisíc,“ vysvětluje své obavy Pavlína Šimáčková.

„Každého, kdo po stezkách jezdí, upozorňujeme, aby se choval slušně, protože nereprezentuje jenom sebe, ale celou bikerskou komunitu. Děláme pro to maximum. Samozřejmě nemůžeme ručit za sto procent cyklistů, je jasné, že někdo třeba pojede rychleji,“ reaguje Jan Rejl a dodává: „Mám pocit, že někteří lidé jsou manipulování, šíří se polopravdy a lži, které bychom rádi vyvrátili.“ Spolek Trutnov Trails proto plánuje další setkání s obyvateli Lhoty, na kterém bude chtít situaci uklidnit.