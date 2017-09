Soud s Lukášem Nečesaným se zadrhl, nedorazili hned čtyři svědci

Vypovídat měla i Jana T. Údajně měla poměr s kriminalistou, jenž vedl vyšetřování, a prý jí řekl, že Lukáš Nečesaný je nevinen a on vyšetřování zmanipuloval v jeho neprospěch.

„Dnes jsme tady byli zbytečně, řízení nebylo ani zahájeno. Nikdo ze svědků se neomluvil,“ řekl předseda senátu krajského soudu Miroslav Mjartan čekajícím obhájcům, státní zástupkyni, novinářům i příbuzným obžalovaného, kteří líčení přihlížejí.

Zastánci Nečesaného chtějí, aby svědci vypovídali.

„Ve většině případů to jsou svědci obhajoby, my na nich určitě trvat budeme. To, že se ani neomluvili, může svědčit o ledasčem,“ uvedl otec obžalovaného Luděk Nečesaný, který je ředitelem liberecké nemocnice a za svého syna dlouhodobě bojuje.

Soud svědky, kteří nedorazili, znovu obešle. Pokud ani to nezabere, mohou být předvedeni policií. Hlavní líčení bude v pátek pokračovat výslechem dalšího svědka. Jedno je jisté, rozsudek nepadne a ani nedojde na závěrečné řeči. Senát krajského soudu pravděpodobně hlavní líčení odročí za účelem provedení dalších důkazů.

Hradecký krajský soud se kauzou zabývá už počtvrté (o zahájení na začátku září jsme psali zde) . Nečesaný dostal v Hradci dvakrát za sebou 16 let vězení a potřetí o tři roky nižší trest. Od počátku vinu odmítá, proto se také pokaždé odvolal.

Nejvyšší soud letos v dubnu podruhé rozsudek zrušil a vrátil kauzu Krajskému soudu v Hradci Králové, aby případ znovu projednal nový senát (o rozhodnutí více čtěte zde). Nejvyššímu soudu vadilo, že selektivně hodnotil důkazy, nevypořádal se s důkazy, které měl k dispozici, nedodržel podmínky spravedlivého procesu, přehlížel vážné pochybnosti a nerespektoval dřívější pokyny. Kromě toho nařídil soudu, aby věc projednal jiný senát.

Zatím nejvýraznějším momentem v dalším kole kauzy u krajského soudu byla výpověď napadené kadeřnice, která znovu, stejně jako před dvěma lety, před plným sálem prohlásila, že to byl Nečesaný, kdo ji napadl (o výpovědi ženy jsme psali zde).

Pachatel v únoru 2013 v hořickém kadeřnictví napadl ženu. Podle spisu kadeřnici nejméně šestkrát udeřil do hlavy polenem a z peněženky jí ukradl 10 tisíc korun. Později vážně poraněnou ženu našel její syn. Život jí zachránili lékaři, po útoku trpěla výpadkem paměti, ale později se rozpomněla a opakovaně označila za pachatele Nečesaného.

