Zastupitelé soukromá lůžka odmítli, firma se po volbách zeptá znovu

Společnost Importal chce polyfunkční budovu postavit na okraji města u výpadovky na Pardubice. Hodlá tak zaplnit díru na trhu, neboť lůžka následné péče chybí. Součástí projektu je i parkovací dům pro 185 aut, částečně i pro veřejnost.

Prodej 5 tisíc metrů čtverečních se dostal na program zastupitelstva už podruhé. Na jaře ho náměstkyni primátora Romaně Liškové (HDK) zastupitelé vrátili k dopracování. Tentokrát se zastupitelstvo rozdělilo: jedni mluvili o tom, že soukromý projekt vezme zaměstnance nedaleké fakultní nemocnici i o nízké prodejní ceně. Druzí o tom, že město brání soukromému podnikání a že lůžka následné péče citelně chybějí.

Podle Martina Hanouska (SZ) by se Hradec neměl zbavovat strategických pozemků: „Město tam plánuje odstavné parkoviště a napojení na MHD. Obávám se, že parkoviště bude sloužit komerčním způsobem a město na to nebude mít vliv.“

Hlavní architekt města Petr Bruna problém nevidí, podle něj je vše v souladu s územním plánem: „Naše studie říká, že zbývající pozemek je dostatečný na vybudování městského parkoviště.“

Pozemky by společnost dostala nejdřív do pronájmu, město by je prodalo, až když investor splní, co slíbil.

„V Hradci lůžka následné péče jednoznačné chybí a jakékoliv iniciativě, která město nic nestojí, by mělo být pomoženo,“ hájil prodej Jan Michálek (ODS).

Zastupitelé nakonec hlasovali o návrhu komunistického zastupitele Lubomíra Štěpána, aby se prodejní cena zvýšila z 12 a půl na 15 milionů korun. S tím předem souhlasil investor, ale i když byla většina zastupitelů pro, k potřebné většině chyběl jeden hlas.

Jednatel společnosti Importal Jiří Topolský byl zklamán.

„Spousta argumentů proti byla mimo. Veřejný sektor tuto oblast neumí sanovat, lůžka chybějí. Po volbách to zkusíme znovu. Je to dlouhodobá věc, která má smysl,“ uvedl.