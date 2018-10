Věčně hladový skladník vyhrál soutěž jedlíků, knedlíky cpal do úst rukama

Kromě polévek boudaři v nejvýše položené krkonošské obci navařili jelení guláš, napekli koláče nebo grilovali bůček. U devíti stánků horských penzionů a bud návštěvníci stáli dlouhé fronty, aby hodnotili polévky.

Zelňačku, česnečku, kyselo nebo kulajdu z papírových pohárků ochutnávalo pět set zájemců. Každý podnik připravil padesát litrů polévky, tedy přesně 500 porcí.

„Dobrá polévka musí mít čistou chuť a být uvařená z domácích surovin. Neměl by v ní být bujón, maggi nebo jiná umělá dochucovadla, která do polévek nepatří,“ poznamenal Tomáš Faltus z Hradce Králové.

Boudaři vsadili na osvědčené polévky, které servírují svým hostům. Bouda Sněženka do soutěže nasadila červenou zelňačku. „Dáváme do ní papriku, houby, klobásu, párek a šlehačku. Musíte to vařit s láskou a víc vám neřeknu, protože to je moje tajemství,“ uvedla majitelka Sněženky Eva Havelková.

U poroty zvítězila houbová polévka hotelu Javor, návštěvníci dali nejvíc hlasů kulajdě, kterou připravil kuchařský tým Sokolích bud.

„Dvakrát jsme dělali kyselo, letos jsme se rozhodli pro kulajdu. Jsou v ní domácí vařená vajíčka, krkonošské houby, na které pravidelně chodíme, a kopr,“ řekl provozovatel boudy Pavel Tomáš.

Organizátoři Maloúpské vařečky připravili také soutěž v pojídání kynutých borůvkových knedlíků. V ní neměl konkurenci Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky. Za deset minut jako jediný spořádal deset knedlíků. Nepotřeboval příbor a ládoval je do sebe rukama.

„Byly opravdu hutné, ke konci už jsem toho měl dost. Kynuté knedlíky jsou zrádné, je to něco jiného než tvarohové. Kdybych je mohl zapíjet vodou, tak jich dám jednou tolik,“ sdělil pětačtyřicetiletý jedlík, který pracuje jako skladník a váží pětaosmdesát kilogramů.

Ráno před soutěží v Malé Úpě posnídal čtyři chleby s olomouckými syrečky a dopoledne ještě ochutnal několik soutěžních polévek. Desítka knedlíků nebyla jeho posledním jídlem dne.

„Stačí se na chvíli projít, dát si pivo a je to v pohodě. Po hodině ani nevím, že jsem něco jedl. Mám dobré trávení,“ podotkl účastník televizní soutěže Československo má talent, jenž v neděli zamířil na další klání jedlíků.

Podobných soutěží se vyučený kuchař po celé republice účastní už třináct let, zvládne jich i padesát za rok a většinou vítězí.

Den před Maloúpskou vařečkou vyhrál v Děbolíně u Jindřichova Hradce, kde snědl deset nožiček párků za pouhou minutu. Před pěti lety v televizní show Jana Krause vytvořil světový rekord v pojídání vajíček uvařených natvrdo, za dvě minuty jich spolkl čtyřiadvacet.

Na nedávném Extreme food festivalu v Olomouci Němec zase opanoval soutěž v pojídání smrdutých sleďů, švédské delikatesy zvané surströmming. Za dvě minuty jako jediný spořádal celou třistagramovou konzervu kvašených sleďů, které se smějí jíst kvůli extrémnímu zápachu jen venku a je dokonce zakázané je převážet v letadle.

Na Bůčekfestu Jaroslav Němec snědl postupně půl kila prejtu, stejné množství mrkve a dva kilogramy žeber. Mimo soutěží ale podle svých slov jí spíš střídmě. Jeho velkým snem je zúčastnit se soutěže v pojídání hot dogů v New Yorku.