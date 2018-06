Manželé obvinění z vraždy chtěli zabít další dva sběratele, tvrdí policie

Doposud byli manželé obviněni z vraždy sběratele v kukuřičném poli u Lázní Bělohrad na Jičínsku a z dvou pokusů o zabití třicetiletého muže, který se předtím nechal pojistit pro případ úmrtí.

Nyní kriminalisté ukončili vyšetřování a obvinění rozšířili ještě o další dva pokusy vraždy.

„V průběhu vyšetřování vyšly najevo nové další skutečnosti, které vyústily v rozšíření stíhání zmíněné dvojice, a to za zvlášť závažné zločiny dalších dvou vražd, spáchaných ve spolupachatelství ve stádiu přípravy. Poškozenými jsou dva muži, tehdy ve věku 38 let a 49 let, které si obvinění předem vytipovali na internetu,“ sdělila krajská policejní mluvčí Lenka Burýšková.

Poprvé se loni v květnu pokusili na odlehlé místo poblíž hřbitova v Lázních Bělohrad vylákat 49letého muže, kterému nabízeli prodat sběratelské předměty z druhé světové války.

Podobně jako v případě zavražděného sběratele ve skutečnosti chtěli i tomuto muži sebrat peníze a pak ho zastřelit. „Muž se však ze schůzky omluvil, policisté mu totiž shodou okolností odebrali řidičské oprávnění, takže nemohl přijet,“ řekla mluvčí.

Neměl peníze v hotovosti, zachránil si život

Druhý případ se odehrál o dva měsíce později. Koncem července dvojice zkontaktovala 38letého sběratele poštovních známek, i toho chtěla okrást a zabít.

„Muže měli v úmyslu vylákat do lesa na odlehlé místo u Lázní Bělohrad a nabídnout mu k prodeji poštovní známky. Nic netušící muž si zachránil život tím, že jim řekl, že u sebe nemá peníze. Chtěl si je vybrat z bankomatu až poté, co si prohlédne zboží. Manželé proto na místo schůzky nepřišli,“ popsala mluvčí.

Jen za tyto dva pokusy o vraždu páru hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Ten mohou dostat i za dokonanou vraždu v loni v červenci, kdy padesátiletého muže z Prahy zastřelili v kukuřičném poli u Lázní Bělohrad. Pak mu ukradli několik desítek tisíc korun.

Sběratele si vytipovali přes inzerát. Měl zájem o koupi sběratelských předmětů a oni mu je nabídli. Pod záminkou této transakce se sešli a muž s nimi poté cestoval na místo, kde chtěli uskutečnit předání zboží a platbu.

Čin se stal poblíž místa, kde se později našlo tělo. Řídil muž, střílela žena. Devětadvacetiletý podezřelý ze Semilska a jeho šestadvacetiletá manželka se k činu při výslechu doznali. Zbraň použitou k vraždě drželi nelegálně. Manželé měli v držení i další zbraň malé ráže, nože či plynové pistole.