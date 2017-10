Nejde mi o peníze, ale o lepší svět, tvrdí idealistický pirát Jiránek

Jeho Piráti jsou totiž fenomén, který rovněž v Královéhradeckém kraji získává velkou podporu. Nejde zdaleka o to, že tu zcela jasně ovládli takzvané studentské volby, když získali čtvrtinu hlasů.

Volební průzkum STEM/MARK pro MF DNES dává Pirátům 7,4 procenta hlasů, což by jim na rozdíl od hnutí Starostové a nezávislí (STAN) či Zelených bohatě stačilo na vstup do Sněmovny.

Vězeňský autobus pro Babiše, Kalouska či Sobotku, dredy stranického předsedy, heslo „Pusťte nás na ně!“, koncertně-kontaktní kampaň s názvem Free Ride. To vše zřejmě žene straně do náruče mnoho protestních hlasů, byť právě s takovým výkladem Martin Jiránek nesouhlasí.

„Řekl bych, že protestních hlasů bude jen několik desetin procenta. Prostě jsme jiní a lidi už přestává bavit volit menší zlo. Máme nový pohled na politiku, už osm let jdeme prakticky bez peněz trpělivě od nejnižších politických pater, na komunální i krajské úrovni je za námi vidět dobrá práce,“ podotkl Jiránek.

Přiznává, že Piráti nemají s parlamentní politikou zkušenosti. „Ale to neměl jako začátečník nikdo. Důležité je, že do politiky jdeme s myslí a hlavou otevřenou a nikoli s myšlenkami, že jsou všichni nepřátelé, že všichni kradou a že je potřeba proti všem bojovat. Přesto ale nebudeme dělat žádné politické handly,“ prohlašuje Jiránek, který je teprve tři roky trutnovským zastupitelem a přesně před rokem se stal i krajským zastupitelem za uskupení Piráti a Strana zelených + Změna pro Královéhradecký kraj.

Devětatřicetiletému analytikovi, jenž coby marketingový specialista pomáhá malým firmám a živnostníkům, sebevědomí nechybí. Ale zároveň ani pokora.

Už stihl pořádně naštvat trutnovského starostu Ivana Adamce z ODS, a to tím, že kritizoval plýtvání městskými penězi za reklamní služby.

„Sám sebe si jako poslance představit dovedu. Řekl bych, že na to mám odborné kvality, protože například už patnáct let dělám podporu malého podnikání a bylo by super pro celou republiku, kdyby se vytvořila i napříč stranami skupina poslanců, která by měnila vztah státu právě k malému podnikání. V mém životě nejsou prioritou peníze. Bude to znít moc vzletně, ale rád bych pracoval pro blaho naší země,“ pokračuje Jiránek, který v sobě nezapře idealistu: „Když někdo dělá politiku tak dlouho jako my bez peněz, ukazuje to, že musí být vnitřně přesvědčen. Že mu nejde o peníze, ale jen chce zlepšit svět.“

Jejich volba je projevem vzdoru a rebelie

Také podle propočtů politologa Jiřího Štefka mají Piráti na Poslaneckou sněmovnu velmi slušnou naději. Při šedesátiprocentní volební účasti, což je zhruba pět milionů lidí, jim bude na dolní parlamentní komoru stačit asi 250 tisíc hlasů.

„Hlavní voličskou základnou Pirátů jsou většinou mladí a také prvovoliči, jejichž volba je projevem vzdoru a rebelie. Pokud se taková skupina dá dohromady, jsou šance vysoké. Jenže já si nejsem jistý, zda vůbec přijdou k volbám. Čím dál od Prahy a větších měst, kde se mladí lidé o dění, kulturu a politiku zajímají, tím budou mít Piráti podporu nižší. Na venkově a u lidí s nižším vzděláním bude vzdor vyjádřen spíš volbou Okamury nebo dělníků, zkrátka extrémnějších stran,“ domnívá se Štefek.

Jiránek předpovídá, že Piráti určitě své zástupce v parlamentu mít budou.

„Je potřeba získat zhruba sedm procent, což je na hraně. Pokud se nám vydaří poslední dny kampaně a nebudeme dělat nějaké ‚boty‘, dostaneme se tam a pro Piráty i Českou republiku to bude super. Pokud se tam dostaneme, jako že určitě ano, nabídneme jiný pohled na věc. Budeme velmi dobrou konstruktivní stranou,“ tvrdí Jiránek.

Podle Štefka patří kampaň Pirátů k těm nápaditějším. „Je tam cítit obrovský drive a nasazení. Piráti rovněž cítí, že mají podporu. O volbách jsem se bavil s řadou lidí a ač bych to do nich neřekl, prý budou volit právě Piráty,“ říká politolog.

Piráty by s velkou pravděpodobností čekala spíš opoziční role. Stejně jako předseda Ivan Bartoš totiž i hradecký lídr vylučuje jakoukoli spolupráci s komunisty a okamurovci a nejspíš pro ně nebude možná ani koalice s hnutím ANO.

„Pokud bude předsedou vlády Babiš a místopředsedou Faltýnek s lidmi napojenými na Agrofert, určitě s námi nemohou počítat. A protože šance, že by ANO bylo bez těch dvou pánů, je mikroskopická, můžeme říct, že s ANO do koalice nepůjdeme. Také v dalších stranách jsou jednotlivci, kteří nejsou sympatičtí,“ zdůrazňuje Jiránek, který má zřejmě na mysli například Miroslava Kalouska nebo Milana Chovance.

„Jestliže se Piráti do parlamentu dostanou, budou určitě velmi tvrdou opozicí,“ míní Štefek.