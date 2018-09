Z Matiky pro spolužáky už učí víc než 120 škol, teď chce dobýt Slovensko

Nyní se mladý podnikatel pokusí uspět na slovenské trhu. „Ozvalo se nám kolem dvaceti slovenských škol, že by podle nás rády začaly učit, ale nejdříve potřebují mít naše učebnice přeložené do slovenštiny. Řekli jsme si tedy, že to zkusíme,“ řekl Liška.

Učebnice je speciální tím, že je psaná zábavnou a čtivou formou, se srozumitelnými vysvětlivkami, aby nenudila a přilákala k matematice víc studentů.

S projektem se dostal do finálové pětky v programu OSN Cíle udržitelného rozvoje v kategorii nazvané Cena pro mladé leadery do 30 let. Porota vybírala z 250 přihlášených projektů.

„Je to pro mě velká čest, ale zároveň cítím, že je s tím spojená velká pokora a zodpovědnost,“ poznamenal.

Projekt loni ocenila hradecká radnice, Liška od primátora obdržel medaili města Hradce Králové za „přínos v popularizaci středoškolské matematiky, a to ojedinělým přístupem k tvorbě učebnic“.

Zatímco na prvním díle matematiky pracovali ve dvou, nyní se na ambiciózním díle podílí už přes dvacet lidí. Všechno přitom začalo už v maturitním ročníku.

„Byl jsem na střední a jako každý student i já rád chodil na party. Když jsem se ptal spolužáků, kdo půjde se mnou, nikdo nechtěl, protože se museli učit matematiku. Tak jsem se rozhodl, že jim to přepíšu tak, aby to chápali. Několikrát si to přečetli a uměli toho víc, než kdyby nad tím seděli hodiny,“ vypráví čtyřiadvacetiletý Marek Liška (více čtěte v článku Kvůli matice nechtěli jít na party).