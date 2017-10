Kvůli matice nechtěli jít na party, tak jim napsal zábavnou učebnici

Učebnici, která je psaná zábavnou formou, aby byla srozumitelná a možná i trochu pobavila, si od mladého autora koupilo už osm desítek škol po celé zemi.

A nejen to, projekt ocenila i hradecká radnice a Liška dnes u příležitosti oslav státního svátku dostane od primátora Zdeňka Finka medaili města Hradce Králové za „přínos v popularizaci středoškolské matematiky, a to ojedinělým přístupem k tvorbě učebnic“.

Všechno začalo už v maturitním ročníku. „Byl jsem na střední a jako každý student i já rád chodil na party. Když jsem se ptal spolužáků, kdo půjde se mnou, nikdo nechtěl, protože se museli učit matematiku. Tak jsem se rozhodl, že jim to přepíšu tak, aby to chápali. Několikrát si to přečetli a uměli toho víc, než kdyby nad tím seděli hodiny,“ vypráví třiadvacetiletý Marek Liška.

Nejdřív Beta, pak tlustá kráva

Po maturitě si musel vybrat mezi studiem na vysoké škole a dalším dílem učebnice. „Nejdříve jsem šel na školu, ale po několika měsících jsem se rozhodl studium ukončit a vrátit se k učebnici,“ říká.

Další díl nezměnil jen vzhled, ale také velikost.

„Původní učebnici Beta nahradila takzvaná tlustá kráva, která byla opravdu tlustá. Proto jsme se rozhodli udělat z ní několik dílů rozdělených po tématech. Ke každému máme připravený i pracovní sešit. Cena učebnice je 220 korun a s pracovním sešitem to vyjde na 320, což mi přijde dobrý,“ pokračuje.

První verzi testovali dva roky na Gymnáziu J. K. Tyla, kde Marek studoval.

„Zaměřili jsme se na to, aby byla hodně členěná a přehledná a bylo v ní vysvětlené vše krok po kroku. Taky jsme potřebovali zjistit, zda je knížka vhodná pro všechny, nebo jestli fungovala pouze na mé spolužáky. Nakonec se ukázalo, že se s naší matematikou pracuje opravdu dobře. Po zkušební době jsem se rozhodl učebnici vydat ve větším měřítku,“ říká.

V poslední verzi jsou příklady barevně odlišeny.

„Máme oddělené zadání a následuje text o tom, co se v zadání děje, aby to každý student pochopil. Pak jsou ve žlutých polích znázorněny matematické kroky. Student si může přečíst komentář, ve kterém je vysvětleno, co se v každém kroku děje,“ popisuje Liška.

Plánují zábavnou fyziku i chemii

A protože problémy s matematikou mají školáci už na základce, chce Liška se svým nově složeným týmem spolupracovníků připravit učebnici i pro ně. A nemusí zůstat jen u matematiky, posvítit si chtějí i na chemii a fyziku.

„Chemie pro spolužáky vyjde už letos v prosinci, další díly v příštím roce. Styl bude podobný jako u matiky,“ upozorňuje.

Zatímco na prvním díle matematiky pracovali ve dvou, nyní už se na ambiciózním projektu podílí přes dvacet lidí. Z původního nápadu je teď firma.

„Na plný úvazek nás tu pracuje sedm a dalších několik lidí externě. Převážně to jsou studenti vysokých a středních škol z Brna, se kterými jsem se seznámil. Studenti se sami ozvali, zda se k nám mohou přidat. Pak máme ještě jeden tým, který pracuje na zmíněné učebnici chemie,“ říká a neskrývá, že pomocnou ruku přidávají i někteří učitelé: „Když si nevím rady s příkladem, tak to s nimi konzultujeme.“

Avšak všechno není úplně růžové, Marek Liška a jeho tým už také narazili. Pro některé vysokoškolské učitele jsou jejich učebnice údajně nepřesné.

„Na vysokých školách jsou na naši učebnici kritické názory. Většinou jsou to právě učitelé vysokých škol, kteří učebnice píší. Například každá matematická definice má nějaké náležitosti. My se snažíme tuto definici přepsat do řeči studenta, ale s tím právě narážíme na problém. Některé definice pak mohou mít různé významy,“ tvrdí.

Jednou z hlavních novinek nového vydání matematiky jsou takzvané QR kódy.

„V normálních učebnicích jsou výsledky uvedeny až v zadní části. Víme, že mnoha studentům vadí neustálé listování dozadu, proto jsme výsledky dali hned pod příklad. Když student neví postup, použije svůj chytrý mobil a najde si ho. Díky tomu jsme v učebnici ušetřili hodně místa,“ pokračuje.

Projekt zatím nevydělává

První verzi matematiky financovali oslovení sponzoři. „Pro nás je největší položkou tisk. Proto jsme se začali rozhlížet po větším investorovi, který by do toho šel. Minulý rok jsme právě takového sehnali. Vstoupil s podílem 49 procent, já mám 51. Zatím nám financuje všechny výdaje. Díky němu můžeme normálně fungovat, tisknout více knížek a dělat další předměty. Zatím nám projekt nevydělává, ale to by se mělo změnit po vydání všech učebnic,“ předpokládá.

Od září používá jeho učebnici už 85 škol. „Když srovnám tento a minulý rok, jsme úplně někde jinde. Loni byly naše učebnice ve 32 školách, nyní na skoro trojnásobku,“ dodává.