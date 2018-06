Turista volal policii kvůli medvědovi v Krkonoších, stopy nejsou potvrzené

Turista si všiml zvířat v sobotu v Soví dolině. Ta se nachází nad polským střediskem Karpacz, jen asi tři kilometry vzdušnou čarou od vrcholu Sněžky. Stezka z doliny vychází na hraniční hřebenovku mezi Svorovou horou a Skalním stolem.

Policisté předali oznámení polskému Krkonošskému národnímu parku (KPN). „Osoba potvrdila, že viděla medvědici s třemi mláďaty, ta se stavěla na zadní tlapy,“ řekl Michal Makowski ze správy KPN pro Radio Wroclaw.

Přírodovědci se vydali na místo, našli trus po divočákovi i stopy, o kterých se nedalo říci, zda mohou patřit medvědovi.

„Medvědi dokážou překonat za krátkou dobu několik set kilometrů. Spíš nás zajímá, že ještě nikdo nepotkal samici, výkaly, nic. Medvědice by tu musela pobývat od podzimu a porodit mláďata v zimě. Ale kdo ví?“ zamýšleli se správci polského parku na facebookovém profilu.

„Člověk, který je viděl, tvrdí, že mláďata se zvedala na zadní tlapy a viděl je asi na vzdálenost sto metrů. Je to charakteristická póza, ale na druhou stranu není žádný důkaz, že to jsou medvědi. Stále máme za to, že zpráva je nepotvrzená, a pracujeme na jejím potvrzení, nebo vyloučení,“ napsali polští přírodovědci.

Je to pozorování laika, ale celkem důvěryhodné, zní z KRNAP

Početná populace těchto šelem se vyskytuje v Karpatech a zasahuje do Beskyd. Medvědi žijí i ve Skandinávii, na Balkáně, v řeckých Dinárech, v Karélii i dalších místech Evropy.

Sousedící Krkonošský národní park nebere pozorování polského turisty na lehkou váhu.

„Máme stejné informace jako polští kolegové. Z pozorování, které jim bylo ohlášeno, se dá usuzovat, že je poměrně důvěryhodné - přece jen je těžké splést si medvěda s čímkoli jiným. Ale pokud nebude potvrzeno pobytovými stopami nebo dalším pozorováním někoho z odborníků, je to pouze oznámení od někoho z veřejnosti,“ komentoval mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

„Když se tu objevili rysové a vlci, odhadoval jsem, že medvědi se do Krkonoš nevrátí. Jednak jsou to malé hory, jednak přelidněné, s hustou sítí cest. A ejhle, rok se s rokem sešel a zřejmě tu máme medvěda! Je to senzace, zpráva roku, nečekali jsme to. Mysleli jsme opravdu, že tu medvěd nemůže najít vhodné místo. Je otázka, zda medvěd zůstane na polské straně, nebo bude migrovat dál. Zrovna v části Krkonoš, kde byl viděn, se rozkládají rozsáhlé lesní komplexy a skalky, navíc tam nevede tolik cest, takže je klidná. Tam by se mu mohlo i dařit,“ řekl Radek Drahný.

Podle něj je možné, že se medvědice s mladými může přesunout i do české části hor, třeba do okolí sousedících Pomezních Bud.

Odborní pracovníci českého parku, strážci i lesníci si teď budou víc všímat v terénu, jestli na stopy medvědů nenarazí. Turistům zatím správci KRNAP žádné zvláštní rady nedávají. Protože může jít o samici s mláďaty, radí zůstávat na turistických chodnících a rozhodně se od nich nevzdalovat, protože by to mohlo být nebezpečné. Zvířata odrazuje lidský pach. V první zóně parku se ani mimo stezky vystupovat nesmí.

Poslední medvěd na české straně hor byl zastřelen 10. srpna 1802 v Obřím dole. Soudí se tak podle rukopisu německého poutníka, který si v krčmě v Peci pod Sněžkou na konci 19. století překreslil nalezený a nyní již ztracený obraz medvěda.

Poláci zaznamenali stopy medvěda ve východních Krkonoších v 90. letech, nedaleko obce Jarkowice, která leží poblíž pohraničního Žacléře.