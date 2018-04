Miss Hradeckého majálesu je vysokoškolačka Pavla se smyslem pro humor

Čtveřice dívek usilovala o hlasy čtenářů do pátečního poledne. Výsledky ankety organizátoři vyhlásili večer při hlavním programu majálesu v Šimkových sadech.

Vysokoškolačka Pavla je zapsaná na bakalářské studium.

„Při Miss Majáles reprezentuje svoji školu. Jsem krásná, poněvadž jsem zdravotní sestřička. A kdo by nechtěl zdravotní sestřičku, ty jsou vždycky krásné. Už jenom to souvětí ‚Odložte si, prosím‘, které říkají. Jsem vtipná a kreativní, což se projevuje hlavně v sarkastických odpovědích. Proto bych se ráda stala letošní Miss Majáles,“ řekla o sobě.



Také si myslí, že každá Miss by měla být tak trochu šílená a nebo mít alespoň takové přátele: „Protože nikdo, kdo je při smyslech, by do toho nešel. A já obě podmínky splňuji vrchovatě.“

Za své dobré vlastnosti považuje to, že se nebojí výzev, nevzdává se a snaží se žít život na plno. „Nechci litovat toho, co jsem mohla udělat a neudělala,“ zamýšlí se.

Na druhé místě skončila devatenáctiletá studentka maturitního ročníku na střední průmyslovce Natálie Mikasová, o něco méně hlasů získaly studentky Eliška Brotánková a Mackena Gardner (více o kandidátkách se dozvíte v článku Hlasujte pro nejkrásnější studentku).