Agentura láká dívky na modeling, musejí ale na kurzy za tisíce korun

„Pozor, vyhněte se jim, budou na vás tlačit, chtějí z vás jen vytřískat peníze,“ zní poslední dobou hlavně na sociálních sítích a školách na Jičínsku.



Všechna upozornění mají společného jmenovatele: varují před společností s názvem Modelingová agentura Exynet. Redaktorka MF DNES mluvila hned s několika studentkami středních škol na Jičínsku, které popisují praktiky této firmy. Žádná z dívek nechce zveřejnit jméno, protože se bojí, aby neměly další problémy, redakce však jejich totožnost zná.

Dívky shodně popisují zkušenost, kdy je přes Facebook oslovil uživatel Martina Ráczová z Modelingové agentury Exynet s nabídkou, že pro ně má skvělou pracovní příležitost fotit pro módní časopisy a kosmetické salony.

Pokud dívka odpoví kladně, pošle jí zástupce agentury SMS zprávou informaci, kam a kdy má přijít na casting. Ten se skutečně koná, jenže jeho průběh, tak jak ho dívky popisují, rozhodně nepůsobí zcela standardně.

„Nutili mě podepsat smlouvu, kterou jsem si ani nemohla pořádně pročíst. Tlačili na mě. Dívky, které smlouvu nepodepíšou, jsou ihned vyhozeny. Ty které podepíšou, musí zaplatit vysoké částky za soustředění a zprostředkování fotografií. Částky se pohybují okolo šesti tisíc korun,“ uvedla studentka jedné střední školy.

Školy varují své studentky

Zprávy o praktikách této firmy se začaly rychle šířit. A protože přibývá studentek se stejnými zkušenostmi, velice to znepokojilo i vedení některých škol.

„Dle mých informací se castingu pochybné agentury zúčastnily tři naše žákyně. Kontaktováno agenturou jich bylo pravděpodobně víc, ale další nereagovaly. Všechny tři zúčastněné s sebou měly rodiče. Žádná z těchto dívek podezřelou smlouvu nepodepsala a dalších kol či nabízených placených aktivit se již neúčastnily,“ sdělil ředitel novopackého gymnázia Pavel Matějovský.

Modelingová agentura Exynet má své webové stránky, kde jako své sídlo uvádí obec Mojmírovce na Slovensku. I stránky jsou psané ve slovenštině. Autoři webu uvádějí, že agentura vznikla v roce 2004 a do roku 2009 působila pod názvem Net-model. Majitelkou je podle tohoto webu Martina Ráczová.

Před několika dny varoval před praktikami modelingové agentury také oficiální facebookový profil Lepařova gymnázia Jičín.

„Studentkám chodí nabídky na spolupráci s modelingovou agenturou. Bohužel se jedná o nečistou hru, kdy jsou slečny pozvány do restaurace a tlačeny k podpisu smlouvy. V těchto smlouvách jsou drobným písmem uvedeny velice důležité údaje, například povinnost zaplatit několik tisíc korun na kurzy a další nemalé částky. Čas na pročtení smlouvy samozřejmě nikdo nedostane a nátlak na uchazečky je natolik velký, že některé podlehnou. Buďte všichni obezřetní, nereagujte na podobné výzvy a nepodepisujte nic, co nemáte řádně nastudované,“ stojí v prohlášení.

Podepiš, anebo odejdi

Postup agentury je podle oslovených dívek následující: z facebookového profilu Martina Ráczová Exynet jim přijde zpráva s informací o castingu do modelingové soutěže.

„Paní mi psala, že chce vidět na castingu právě mě. Nejdříve jsem neodepsala a zprávu ignorovala. Po chvíli mi přišla další, kde psala, ať to alespoň zkusím,“ říká dívka.

A tak to skutečně zkusila a obdržela zprávu s časem a místem konání. „Šla jsem nejdříve bez mamky, protože mi je osmnáct a bylo mi trapné jít s ní. Ale když jsem tam přišla, začala jsem mít divný pocit a nakonec jí zavolala, ať přece jen přijde,“ vypráví.

Casting se konal v hotelu Rieger v Jičíně. „V přihlášce jsem měla ještě zakroužkovat, zda souhlasíme s účastí na soustředění, kde bychom získaly certifikát. Já napsala, že nesouhlasím, protože neznám všechny podmínky registrace. Na to mi však řekli, že není důležité je znát,“ vypráví dívka.

Další část pohovoru je podle oslovených dívek vždy velmi podobná. Dívky se setkají s dalšími lidmi z agentury.

„Nejdříve se ptali na různé věci, pak oznámili, co by každá mohla fotit. Mně třeba řekli, že bych fotila sportovní oblečení, protože jsem na Facebooku měla jen fotky ve sportovním. Já říkala, že bych chtěla fotit šaty, ale to je nezajímalo,“ popisuje další z dívek.

Hned po pohovoru byly dívky vybrány do finálového kola soutěže Miss Tváre Československa. Jenže v tu chvíli se objevil další háček.

„Řekli, že je potřeba podepsat smlouvu. Tam bylo, že za 5 900 korun půjdu na soustředění, které se konalo ten den v tom samém hotelu,“ popisuje studentka.

„Mamka říkala, že si chce smlouvu přečíst a oni, že to není třeba. Pak se ptala, jestli nám půjčí smlouvu do druhého dne, aby se na to podíval děda, který smlouvám rozumí. Oni, že v žádném případě, ať se rozhodneme hned. Mamka řekla, že nic takového nepodepíše, tak nám pán oznámil, že je to všechno a máme odejít,“ popsala dívka.

Není to seriózní postup

Redakci MF DNES se po schůzce se studentkami ozval Jiří M. Sieber, který na internetu provozuje databázi castingových agentur a snaží se dostávat pochybné firmy v tomto oboru před soud. Také on potvrdil, že se s praktikami této firmy už setkal několikrát.

„Je to chytrý nápad. Provozují modelingovou agenturu, oslovují děvčata, za 250 eur jim nafotí fotky a uspořádají pro ně kurzy za peníze a vlastní soutěž miss, zase za peníze. Takto se však seriózní agentury nechovají,“ říká Sieber.

Na aktivity Martiny Ráczové už loni upozornil slovenský server gazduj.sk, kde si lidé předávají zkušenosti a radí v různých problematických životních situacích.

„Martina Ráczová vystupující jako Modelingová agentúra Miss tváre uzavřela s rodiči smlouvy v rozporu s ustanovením Občanského zákoníku a svým konáním vážně ohrozila práva spotřebitelů,“ píše se například v článku z 25. července 2017 na tomto webu.

My a nátlak na dívky? Ať podají trestní oznámení

Zástupce modelingové agentury, který však na dotazy redaktorky MF DNES odmítl sdělit jméno, nátlak na dívky vyloučil. Poplatky jsou podle něj adekvátní.

„Pokud jim přišlo, že na ně vytváříme nátlak, tak mají podat trestní oznámení, ale musí to dokázat. Ať podají trestní oznámení, nebo ať nevykládají, že na ně byl vyvíjen nátlak,“ prohlašuje a konstatuje, že dívkám nenabízí smlouvu, ale objednávku.

„My jim na castingu sdělíme, o co se jedná. Když chtějí, abychom jim poskytli službu, tak jim předložíme nabídku s objednávkou. Po vyplnění přijdou na soustředění. Zadarmo to neděláme a neděláme to ani pro pěkné oči. V Česku jsou ještě větší sumy. My to děláme od 1 500 do 5 900 korun,“ říká.

Když však dívky chtějí od podpisu odstoupit, musí uhradit poplatky. Ani v tom však zástupce Exynet problém nevidí.

„Vy když podepisujete nějakou objednávku, také musíte všechno dodržet a při odstoupení platit poplatek. Když se nedostaví na casting, musí uhradit poplatek, jako při odstoupení od objednávky. Proč by agentura nemohla mít poplatky?“ ptá se a nic špatného nevidí ani na tom, že dívky hledají po sociálních sítích: „To je běžný postup, dneska to dělá skoro každá agentura.“