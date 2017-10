Díky druhé koleji vlaky mezi Hradcem a Prahou zrychlí, plán je 55 minut

Jízda z Hradce Králové do Prahy za 55 minut je zatím možná pouze autem po dálnici. Do roce 2030 však bude Praha do jedné hodiny dosažitelná i po kolejích. A nejde o žádnou fantasmagorickou vizi, ale o zcela reálný projekt modernizace železniční trati, který Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už připravuje.

Celá modernizace, která je naplánována na roky 2019 až 2028, by měla podle dnešní cenové hladiny přijít na 25 miliard korun, a zahrnovat deset dílčích projektů, mezi nimiž jsou modernizace nejen vybraných traťových úseků, ale také dvou železničních stanic ve Středočeském kraji - Nymburka a Lysé nad Labem.



„Úseky se budou modernizovat jako samostatné stavby a výsledkem bude nová dvoukolejná trať připravená na rychlost 160 kilometrů za hodinu v celé délce. Realizaci může oddálit řada faktorů, a tak dnes bohužel nejsem schopen říci časový horizont, kdy bude trať dokončena,“ říká mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Podle seznamu projektů by ten poslední měl být v ideálním případě dokončen v roce 2028.

SŽDC je zatím nejdále s přípravou rekonstrukce téměř patnáctikilometrového traťového úseku Mstětice - Praha Vysočany s výhybnou odbočkou Skály, která má stát 4,43 miliardy korun. Práce jsou naplánované na roky 2019 až 2023.

„Stavba přinese zkrácení jízdní doby, zvýšení kapacity dráhy pro osobní i nákladní dopravu, zlepšení kultury cestování i přestupním vazem mezi železnicí a městskou dopravou,“ popisuje Illiaš.

Na úsek do Chlumce už se připravuje projekt

Další úsek k modernizaci spojuje Hradec Králové a Chlumec nad Cidlinou, k němuž už SŽDC podepsala smlouvu o díla na zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení včetně dokumentace EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Úsek za 3,5 miliardy korun by mohl získat územní rozhodnutí už za necelé tři roky. Podle Illiaše však nutnou podmínkou pro zahájení je, aby koridor stavby modernizace trati Choceň - Velký Osek byl zapracován do Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vymezen jako stavba veřejně prospěšná.

„Stavba je jednou ze souboru čtyř staveb, které řeší budoucí modernizaci trati Choceň - Hradec Králové - Velký Osek,“ připomíná mluvčí SŽDC.

„Na základě požadavku SŽDC a ministerstva dopravy náš odbor územního plánování pořizuje druhou aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, v jejímž obsahu bude také požadavek na vymezení návrhového koridoru. V současné době připravujeme společné jednání o návrhu s dotčenými orgány. Podle harmonogramu prací za předpokladu, že při projednání nenastanou komplikace, předpokládáme vydání této aktualizace v roce 2020,“ vysvětluje mluvčí hejtmanství Martina Götzová.

Dalších osm projektů leží na území Středočeského kraje. Až budou všechny uskutečněny, měla by se cestovní doba mezi Hradcem Králové a pražským hlavním nádražím zkrátit na jednu hodinu a tři minuty, na nádraží ve Vysočanech by vlak z Hradce měl jet 55 minut. Umožní to však pouze nové expresy, které projedou celou trať bez zastavení až do Vysočan a posléze na pražské hlavní nádraží.

Nyní cesta rychlíkem z Hradce do Prahy trvá hodinu a pětačtyřicet minut, vlak zastavuje v Chlumci nad Cidlinou, Poděbradech, Nymburku a Lysé nad Labem. Zdvoukolejnění trati pomůže i hladšímu průjezdu dálkové nákladní dopravy.