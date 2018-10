Sníh na svazích v Peci pohlídá satelitní systém, ušetří elektřinu a vodu

Chytré „krabičky“ technologie Snowsat díky datům vysílaným družicí i systému GPS vlekařům ukážou, v které části svahu je sněhu málo a kam ho hrnout. Systémem vlekaři vybaví všechny rolby, které se starají o úpravu tratí v Peci. Pokud se osvědčí, SkiResort Černá hora-Pec ho nasadí i do dalších středisek v Krkonoších.

„Hlavní výhoda systému spočívá v tom, že rolbař bude přesně vědět, kolik sněhu na sjezdovce leží. Díky tomu budeme také schopní reagovat na oblevy. Doteď jsme odhadovali a ověřovali sondami, kolik vody na výrobu technického sněhu na každou sjezdovku pošleme,“ vysvětlil ředitel SkiResortu Petr Hynek.

Úprava svahů podle něj bude rychlejší i efektivnější. Středisko ušetří na spotřebě elektřiny a vody pro umělé zasněžování a také nafty, která pohání rolby.

„Předpokládáme, že úspory budou kolem patnácti procent, což jsou miliony korun,“ naznačil šéf největšího lyžařského resortu v Krkonoších.

Zařízení technici instalují do všech pěti roleb, které upravují sjezdovky v Peci pod Sněžkou. Chytrá krabička váží několik kilogramů.

„Základními komponentami jsou počítač, na kterém celý software běží, a ovládání GPS signálu, které umožňuje přijímání a zároveň vysílání dat. Zařízení se umísťuje přímo pod sedadlo spolujezdce v kabině,“ vysvětlil technik Jan Kosek z českého zastoupení společnosti Kässbohrer, která technologii Snowsat vyrábí. Rolby jsou vybavené třemi anténami pro přijímání a odesílání signálu a komunikaci s operátorem. Instalace zařízení do jedné rolby zabere šest hodin.

V kabině je zároveň monitor, na kterém řidič vidí celou mapu areálu, místo, kde se pohybuje, kolik je pod ním sněhu, a další údaje. Ještě více toho bude vidět v kanceláři.

„Díky této technologii budou vědět, jaké otáčky má motor, jestli pracuje fréza, kam přesně stroj jede nebo jestli svítí světla a blikají majáky,“ vyjmenoval Kosek.

Skenování sjezdovek

Ještě než napadne sníh, technici naskenují povrch sjezdovek v Peci pod Sněžkou a data převedou do digitální mapy. „Jakmile sjezdovky pokryje sníh a vjedou na ně rolby, systém změří výšku sněhu tak, že porovná pozici rolby na sněhu s modelem sjezdovky bez něj,“ uvedl technik.

Data o výšce sněhu zaznamenaná zařízením v rolbách se do mapy promítnou s přesností na tři centimetry. Základna systému s anténou a hlavním přijímačem GPS signálu je zřízena u horní stanice vleku Smrk, odtud se bude vysílat do všech pěti roleb. Zesilovač signálu bude na druhé straně skiareálu, na Hnědém vrchu.

Technologie Snowsat v zahraničí začala před osmi lety. V současnosti ji po celém světě má v arzenálu okolo třiceti lyžařských areálů, například ve finském Levi, rakouském Hoch Königu, francouzském Alp d´Huez nebo v Mottolinu, který je součástí italského střediska Livigno.

SkiResort sice provozuje lanovky a vleky také na Černé hoře, ve Velké Úpě nebo v Černém Dole, ale v Peci by podle statistik měl systém přinést největší úspory. Náklady na jeho pořízení se podle Petra Hynka pohybují v řádech milionů korun.

SkiResort před nadcházející sezonou investuje celkem 25 milionů korun, a to do nového odbavovacího systému na parkovištích v Peci, do umělého zasněžování v Černém Dole nebo do nové rolby s navijákem na Černé hoře.

„Na konci sezony vyhodnotíme, jak se Snowsat osvědčil, a podle toho budeme pokračovat. Uplatnění by mohl mít také na Černé hoře, která má jižní expozici. Budeme se moci připravit na jarní počasí a odtávání sněhu. Nejraději bychom si tento systém přáli mít všude, ale není to úplně levná záležitost,“ připomněl ředitel SkiResortu.