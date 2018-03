Most na Kuksu je opravený. Neměl majitele, musel do ztrát a nálezů

Zatímco oprava kamenné části mostu se uskutečnila už v roce 2014, na kovovou konstrukci u bývalého lázeňského břehu přišla řada teprve loni. Konstrukce byla za hranicí životnosti a hrozila zřícením. Dřívější rekonstrukci lávky znemožňovaly nevyjasněné majetkové vztahy. Nebylo zřejmé, komu patří.

Kukská radnice proto vymyslela fintu, jak most získat do svého vlastnictví. „Dali jsme ho v roce 2012 do ztrát a nálezů, po půl roce ho ‚nalezli‘ a od té doby most vlastníme. Díky tomu jsme mohli začít pracovat na jeho opravě,“ vysvětlil starosta Jiří Beran (SNK Za obec Kuks a Kašov).



Jinak mohla být konstrukce opravená, stejně jako zděná část mostu, už před třemi lety při celkové obnově barokního hospitálu Kuks. „Čekali jsme, kdy se vyřeší majetkové problémy a kdo se ujme správy ocelové části mostu, aby mohla být rekonstrukce dokončená,“ potvrdila ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Původní vzhled zůstal zachován, nosnost je 26 tun

Stavaři na mostě pracovali od loňského jara až do konce roku. „Snažili jsme se, aby původní vzhled a konstrukce zůstaly co nejvíce zachovány. Zároveň jsme ale použili novodobé prvky,“ uvedl stavební inženýr Jan Chaloupský. Firma do konstrukce zabudovala speciální vazníky. Nová konstrukce má rozpětí 19 metrů, maximální nosnost je 26 tun, takže po ní projede i hasičská cisterna.

Automatické počitadlo změřilo, že v turistické sezoně po provizorní lávce nad hlavami dělníků prošlo více než 170 tisíc návštěvníků. Původně v tomto místě stála barokní dřevěná lávka se sochami harlekýnů, kterou v roce 1903 nahradila konstrukce z dnes již raritní svářkové oceli. Vyrobily ji holešovické železárny Leona Gottlieba Bondyho. V roce 2015 byla dokonce prohlášena nemovitou kulturní památkou.

Oprava stála bezmála šest milionů korun, 90 procent nákladů zaplatila dotace z Královéhradeckého kraje.