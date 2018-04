Nový most vyroste na okraji Hradce do prosince, zavřený je přes rok

Starý most Plukovníka Šrámka ve Svinarech úřady zavřely na začátku roku 2017 kvůli korozi. Stavba nového přemostění začne vybudováním provizorní lávky, která zajistí přechod přes řeku aspoň pro pěší.

„Nejdříve se udělají opěry a stávající boční lávka ze starého mostu se přenese na provizorní opěry vedle mostu. Pak se na ní umístí inženýrské sítě, jako je elektřina, plyn, voda nebo kanalizace. Ta lávka byla dělaná dodatečně, je v dobrém stavu a dá se bez problémů použít. Teprve potom začne demolice původního mostu,“ popisuje první fázi ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs.

Téměř po celou dobu stavby by měl most zůstat průchozí pro pěší. „Naplánované je to tak, že lávku bychom měli přenášet 11. května, zhruba v polovině května tak začne demolice starého mostu,“ říká Jiří Koutník, technicko-obchodní náměstek Údržby silnic.

Nový most bude na rozdíl od toho starého jednopolový - Orlici tedy překlene jediným obloukem bez opěrného pilíře. Most bude mít rozpětí přes 70 metrů a oproti stávajícímu bude mít dva jízdní pruhy. Stát má 78 milionů korun.

Podle smlouvy se zhotovitelem by měl být nový most průjezdný na začátku prosince.

„Je to otázka klimatických podmínek, jaké budou na konci roku. Naší snahou je, aby byl průjezdný na konci roku,“ slibuje Brandejs a v dodržení termínu věří i náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS): „Všechna jednání včetně toho s dodavatelem ukazují, že je reálné to stihnout.“

Polovina silnic kraje je havarijní, chybí 11 miliard Až 11 miliard korun by bylo potřeba na opravu všech silnic v majetku Královéhradeckého kraje. Odhadují to silničáři. Letos dá hejtmanství na opravy dvojek a trojek rekordních 1,35 miliardy, přesto je to málo. Silničáři stav krajských silnic dlouhodobě známkují, systém je stejný jako ve škole. „Průměrná známka je 3,8. Nejhůře jsou na tom trojky. Mezi jednotlivými okresy nejsou velké rozdíly,“ popisuje ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs, podle kterého se stav silnic pomalu zlepšuje. Hejtmanství chce každý rok investovat do silnic alespoň miliardu korun, tedy zhruba dvojnásobek oproti minulému vedení kraje. Téměř polovina silnic je totiž v havarijním stavu. Letos tak hejtmanství plánuje opravy 98 kilometrů silnic a 15 mostů. Celkem se bude pracovat na 47 silničních stavbách. Největšími akcemi budou most ve Svinarech za 80 milionů a druhá etapa rekonstrukce silnice Ledce - Opočno za více než 70 milionů korun. Opravy za 38 milionů už začaly na frekventovaném úseku silnice mezi obcemi Spy a Vrchoviny, který slouží jako obchvat Nového Města nad Metují při cestě z Dobrušky do Náchoda. Tam se vyřeší dlouholetý problém - podjezd pod železnicí byl úzký jen na jedno auto. „Na konci léta Správa železniční dopravní cesty strhne železniční most a postaví nový. Podjezd se rozšíří na dva jízdní pruhy včetně odděleného prostoru pro chodce a cyklisty. Mělo by to být hotové do konce roku,“ dodává náměstek Údržby silnic Jiří Koutník. Dlouhá kolona před „myší dírou“ v Novém Městě nad Metují (2.1.2017).

Sto deset let starý most plukovníka Šrámka zavřeli silničáři pro auta v polovině loňského ledna kvůli vážné korozi nosné části. Od té doby je otevřený jen pro pěší a cyklisty. Zavření mostu ztížilo život tisícům lidí a rozdělilo místní část Hradce Králové. Zkomplikovalo dopravu a také rozdělilo autobusové linky.

„Jsme rádi, že se s tím mostem konečně začne, uzavření způsobilo lidem veliké problémy. Uvidíme, jestli to kraj stihne do konce roku, jak jeho zástupci slibují,“ komentuje blížící se stavbu místopředsedkyně komise místní samosprávy ve Svinarech Jana Holubová.

Část místních se přitom bojí, že nový most kvůli větší šířce vozovky a vyšší nosnosti zatíží Svinary nadměrnou dopravou.

Zcela jasný ještě není ani osud starého mostu. Most sice ministerstvo odmítlo prohlásit za kulturní památku, ale pro alespoň částečnou záchranu ocelové konstrukce z roku 1907 se vyjádřily Národní památkový ústav a také památkový odbor hradeckého magistrátu. Podle nich má nýtovaná konstrukce historickou hodnotu jako příklad mostního stavitelství z počátku 20. století. Teď platí rozhodnutí rady města, že se zachová polovina jednoho ze dvou polí mostu. To by se mělo uložit jako připomínka unikátní konstrukce u paty mostu na levém břehu Orlice.

Rozhodnutí rady města by chtěl ještě zvrátit hradecký zastupitel Adam Záruba (ZPH a SZ): „Chci na konci dubna navrhnout zastupitelům, aby přece jenom zachovali polovinu mostu. Byla by to taková místní pamětihodnost. Ta čtvrtina, kterou chce zachovat rada, to by bylo jen takové torzo, na kterém už nemůžete ukázat pricip té konstrukce a jak tam působí ty síly,“ říká dlouhodobý bojovník za zachování historické konstrukce.