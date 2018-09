Přes 500 kubíků betonu nalili do mostu na jeden zátah, musí být beze spár

„Betonáž se povedla. Teď se bude ošetřovat beton, aby zrál tak, jak má. Budeme pokračovat v přípravných pracích pro montáž ocelových oblouků. Ty budou na tři segmenty a na místě se svaří do jednoho kusu,“ přibližuje nejbližší práce stavbyvedoucí firmy Chládek a Tintěra Pardubice Petr Volejník.

Podle něj se daří dodržovat časový plán výstavby. K tomu pomohlo i horké a suché léto: „Snažíme se to uspíšit, betonáž jsme také posunuli dopředu. Harmonogram máme aktualizovaný. Předčasné užívání by mělo být 25. listopadu. Je ale to ještě daleko, bude hodně záležet na počasí, na kterém záleží některé technologické procesy, aby nám nepršelo, nebo nebylo vlhko.“

Stavba, kterou platí Královéhradecký kraj, přitom oficiálně začala 9. dubna a most by tak byl v provozu za necelých osm měsíců.

Náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS) je s prací dodavatele spokojený, v termínu zprovoznění je ale opatrný: „Přesný termín není stanoven, záleží na klimatických podmínkách pro dodržení dalších technologických postupů pro realizaci speciálních prací - například izolace. Pokud budou příznivé klimatické podmínky, předpokládáme zprovoznění v prosinci letošního roku.“

Most plukovníka Šrámka museli úředníci minulý rok v lednu kvůli rozsáhlé korozi zavřít pro auta. Ztížilo to život tisícům lidí a rozdělilo místní část Hradce Králové Svinary.

Od demolice původního mostu slouží pěším a cyklistům náhradní lávka. Po ní teď vedou i inženýrské sítě přes Orlici. Právě jejich převedení na nový most je jedním z úkolů, které teď na stavbaře čekají.

„Budeme částečně vzpínat betonovou konstrukci, předepne se asi na dvacet procent. Až se udělají oblouky, zavěsí se na ně táhla, pak se most dopne na 100 procent. Musíme ještě udělat opěrné zdi, přechodové oblasti mostu, izolace, vozovkové souvrství na mostě a na chodníku. Čekají nás ještě různé nátěry, montáže zábradlí a další dodělávky,“ zběžně vypočítává stavbyvedoucí Volejník.

Za nový most zaplatí kraj 78 milionů korun. Na rozdíl od původního, který byl postavený v roce 1907, se nový most obejde bez středového pilíře a bude širší. Dlouhý bude 76 metrů a široký třináct. Unese také větší zátěž. Kraj ale na něj pustí vozidla do deseti metrů délky s výjimkou vozů městské hromadné dopravy.

Nečekané uzavření mostu zpomalilo rekonstrukci silnice třetí třídy přes hradecké Malšovice a dál přes Malšovu Lhotu, Svinary a Běleč nad Orlicí. Další úseky by chtěl Královéhradecký kraj začít opravovat v příštím roce.

Zatímco přes Orlici roste most nový, polovina toho původního leží od května nedaleko stavby v malém parčíku. Při demolici ji tam odložil jeřáb na přání královéhradeckých zastupitelů.

Ocelová nýtovaná konstrukce z roku 1907 sice není památkou, ale pro záchranu alespoň její části se vyjádřily Národní památkový ústav a také památkový odboru hradeckého magistrátu. Podle nich má historickou hodnotu jako příklad mostního stavitelství z počátku 20. století.

„Převod konstrukce na město schválili krajští zastupitelé. Zatím most viděl předběžně statik a podle něj je sice ve špatném stavu, ale zachránit se dá. Teď musí ještě vypracovat posudek. Po rekonstrukci by mohl sloužit jako most pro pěší a cyklisty. Problém je, že při rozebírání byl most nešťastně rozříznutý a podle statika se budou obě části těžko spojovat. Odbor hlavního architekta města musí najít vhodné místo na jeho umístění. Já bych si dovedl představit třeba některé ze slepých ramen řeky. V úvahu připadá třeba to v hradecké Třebši, které je dnes rozdělené jakousi sypanou hrází,“ nabízí možné využití 110 let staré konstrukce opoziční zastupitel (ZPH a SZ) Adam Záruba, který za záchranu původního mostu dlouhodobě bojuje.

Obává se ale blížících se komunálních voleb. S tím, jak se obmění královéhradecké zastupitelstvo se může změnit také pohled politiků na zachování pozůstatku původního mostu.