Most ve Svinarech už dokončují, dostal oblouky. Bude sloužit od zimy

Původní most Plukovníka Šrámka přes řeku Orlici se uzavřel už v lednu 2017, protože byl v havarijním stavu. Královéhradecký kraj začal budovat nový most v dubnu. Je důležitý pro obyvatele východní části Hradce Králové.

„Na mostě ve Svinarech se uskutečnila 11. září betonáž mostovky, která byla provedena v jednom kuse a bylo zpracováno 530 metrů krychlových betonu. Dále proběhlo první předepnutí nosné konstrukce na 20 procent. Na konci září byly osazeny ocelové oblouky, probíhá jejich svařování,“ uvedla mluvčí kraje Sylvie Velčovská.

Stavaři zatím dodrželi harmonogram prací, ale už od začátku prací je podle mluvčí velmi napnutý.

„Některé další práce, například izolace, jsou závislé na klimatických podmínkách, proto přesné datum zprůjezdnění mostu není možné stanovit. Na stavbě se po celou dobu výstavby intenzivně pracuje a pokud počasí dovolí zrealizovat všechny zbylé práce, tak předpokládáme zprůjezdnění mostu na přelomu listopadu a prosince letošního roku,“ doplnila Sylvie Velčovská.

Za nový most zaplatí kraj 78 milionů korun. Na rozdíl od původního, který byl postavený v roce 1907, se nový most obejde bez středového pilíře a bude širší. Dlouhý bude 76 metrů a široký třináct. Unese také větší zátěž. Kraj ale na něj pustí vozidla do deseti metrů délky s výjimkou vozů městské hromadné dopravy.

Polovina původního svinarského mostu leží od května nedaleko stavby v malém parčíku. Při demolici ji tam odložil jeřáb na přání královéhradeckých zastupitelů.

Ocelová nýtovaná konstrukce není památkou, ale pro záchranu alespoň její části se vyjádřily Národní památkový ústav a také památkový odboru hradeckého magistrátu. Podle nich má historickou hodnotu jako příklad mostního stavitelství z počátku 20. století.

Město uvažuje torzo zachránit. Mohlo by posloužit jako lávka, ale objevily se i úvahy, že by do něj mohl být zabudován bufet či půjčovna lodí.