Most ve Svinarech v zimě sloužit nezačne, firma si vezme přestávku

Pro řidiče a zvlášť pro obyvatele hradecké čtvrti Svinary je to špatná zpráva. Nový most přes Orlici, který nahradí již odstraněný most plukovníka Šrámka, otevře až za pět měsíců. V lednu přitom uplynou již dva roky od uzavření starého ocelového mostu.

První termín pro zprovoznění mostu byla neděle 25. listopadu. Na začátku listopadu pak náměstek hejtmana Martin Červíček (ODS) opatrně zmínil, že stavba by se mohla stát předčasným vánočním dárkem. Teď kraj odhaduje, že pustí dopravu na více než sedmdesátimetrový most až v květnu 2019.

Viníkem zdržení je údajně počasí, přestože až do poloviny listopadu vše vypadalo dobře a stavba pokračovala podle plánu. Vlhkost, déšť a kolísavé teploty, které podle stavařů ovlivňují kvalitu dalších vrstev, nyní zastavily práce na mostovce.

Podle zhotovitele vyžaduje pokládání izolace teploty nad pět stupňů Celsia, stejná podmínka platí i pro podkladní betonovou konstrukci, která navíc vyžaduje vlhkost pod čtyři procenta.

„Po celou dobu jsme pracovali naplno podle harmonogramu, bohužel nepředvídatelné klimatické podmínky aktuálně znemožňují další postup prací v odpovídající kvalitě, ke které jsme smluvně zavázáni. U izolací je to garance na 120 měsíců, na celé dílo potom 72 měsíců,“ říká Zdeněk Roušar, výrobní náměstek ředitele divize Mostní stavby společnosti Chládek a Tintěra.

Další postup záleží rovněž na počasí, s největší pravděpodobností se ale práce přes zimu přeruší. Pokud to bude možné, restart se plánuje zhruba na polovinu března.

„Svinarský most, respektive jeho havarijní stav působící velké dopravní komplikace a hlavně vleklé a nedotažené kroky, které by vedly k řešení této situace, byly nejprve mou velkou noční můrou a také jedním z prvních úkolů v mé gesci, které jsem si předsevzal bez odkladu vyřešit. Mým velkým přáním bylo, abychom, byť v omezeném rozsahu, mohli provoz na mostě zahájit ještě před koncem tohoto roku. Bohužel počasí naplánovat nelze, ale kvalita provedené stavby a s tím spojená její životnost a bezpečnost splněna být musí. Nedávám plané sliby, ale zprovoznění mostu v plné míře od května roku 2019 slíbit mohu,“ zdůrazňuje Červíček.

Hlavní část prací je už hotova

Dobrou zprávou je, že k dokončení mostu už toho příliš neschází. Zbývají izolace, odvodňovací vrstvy, mostní závěry, poslední vrstva vozovky a nakonec i statické zkoušky. Všechny práce mají být dokončené do konce dubna a v květnu by se měl most otevřít v plném rozsahu. Přes zimu bude v provozu aspoň provizorní lávka pro pěší.

Stavba nového mostu dlouhého 76 metrů a širokého 13 metrů, kterou platí kraj, oficiálně začala 9. dubna. Harmonogram je rozložený na 13 měsíců, avšak stavaři po horkém a suchém létě věřili, že jej zprovozní již po sedmi měsících.

V září byla hotova betonáž mostovky, na kterou padlo 530 kubíků betonu. V říjnu pak byla dokončena nosná ocelobetonová konstrukce mostu včetně předepnutí a v listopadu takzvaná pečeticí vrstva betonové konstrukce.

Nový most by měl stát 78 milionů korun a na rozdíl od původního ocelového z roku 1907 se obejde bez středového pilíře. Unese také větší zátěž, vjet na něj nebudou moct jen vozidla delší 10 metrů s výjimkou autobusů MHD linek 11 a 17, jež se po dokončení vrátí.

Zatím se však neví, co bude s polovinou starého mostu, jehož zachování schválili zastupitelé. Podle některých má historickou hodnotu jako příklad stavitelství z počátku 20. století. Starý most byl kvůli korozi uzavřen v lednu 2017.

„Podle statika je sice ve špatném stavu, ale zachránit se dá. Po rekonstrukci by mohl sloužit jako most pro pěší a cyklisty. Problém je, že při rozebírání byl most nešťastně rozříznut a podle statika se budou obě části těžko spojovat. Odbor hlavního architekta města musí najít vhodné místo, dovedl bych si představit třeba některé ze slepých ramen,“ říká hradecký radní Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení).

