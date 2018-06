VIDEO: Hradeckem projel obří náklad. Energetici museli vypínat proud

Náklad z hradecké strojírenské firmy putuje do Iráku. Nejprve ho speciální tahače převezou po silnicích do Mělníka, odkud bude putovat po Labi do Hamburku a poté na námořní lodi na Blízký východ.

Jde o dvě zařízení o váze 110 a 46 tun a průměrech 6,3 a 5,7 metru. Spolu se speciálními tahači však větší náklad váží 189 tun, má výšku 7,5 metru a délku 40 metrů. Menší souprava je dlouhá 30 metrů a vysoká 7 metrů.

Náklad tvoří dvě velké tlakové nádoby, které budou součástí destilační jednotky v irácké rafinérii. „Vyrobili jsme je pro obchodníky s ropou v Basře. Zařízení pomáhá při rafinaci ropy. Zakázku jsme získali před dvěma lety. Cena těchto dvou nádob a několika dalších menších, které také vezeme do Iráku, je zhruba 80 milionů korun,“ prozradil generální ředitel ZVU Strojírny Lumír Al-Dabagh.

Kvůli extrémním rozměrům asistovali přepravní firmě policisté, kteří na trase zastavovali dopravu, aby mohly oba kolosy projet. Některé křižovatky soupravy projížděly i desítky minut. Aby se vytočily, musely několikrát popojíždět a couvat.



První výzvou pro konvoj bylo vůbec dostat se z areálu strojíren ZVU na silnici a překonat první ostrou levotočivou odbočku. „Musíme tam nacouvat, abychom pak mohli s nákladem točit doprava. Další couvání nás čeká ve Stěžerech, kde je také příliš prudká odbočka na to, abychom se vytočili,“ popsal ráno těsně před odjezdem trasař a hlavní organizátor přepravy nadměrného nákladu Pavel Švarc.



Cesta skutečně nebyla hladká. „Musíme odpojovat či zvedat vedení nízkého i vysokého napětí. Trasa je složitá, vede přes okresní silnice. Nelze projet pod mosty ani na některé najíždět,“ řekl.

Při couvání takto velký náklad vyžaduje ještě větší organizaci a spolupráci s policií. „Máme na to přizpůsobený podvozek. Jsou na něm dva hydraulické motory, aby kamiony mohly náklad tlačit i táhnout,“ vysvětlil Švarc.

Trasa se uzavírá až pět kilometrů dopředu

S kolonou jede nejméně pět doprovodných vozidel. „Trasu zavíráme podle podle potřeby až pět kilometrů dopředu, abychom se nikde nezasekali,“ poznamenal trasař.

Přípravy na takovou akci podle něj trvají několik měsíců. „Nejméně týden pracují mechanici na podvozku. Týdny připravujeme trasy, otáčíme semafory, lampy, je v tom řada úprav. Máme zkušené řidiče, vše musí být předem dobře připraveno,“ říká Švarc.



Jiné dva transporty, které z Hradce Králové do Mělníka jely loni na jaře, byly těžké 70 a 112 tun a dlouhé 33 a 28 metrů (více v článcích Obří nádrž se znovu dala do pohybu, v Jičíně musel pomáhat jeřáb a Z Hradce vyjel další nadměrný náklad, na startu ho zablokovala dodávka).

Soupravy, které se vydaly na cestu dnes, vyrazily z Hradce Králové po osmé hodině ráno. Jen první křižovatku překonávaly asi půl hodiny. Protože kvůli své výšce nepodjedou nový dálniční most v hradeckých Kuklenách, musely jet po silnicích třetí třídy přes obec Stěžery. Za ní se napojily na silnici I/11 a přes Chlumec nad Cidlinou, Lovčice a Dlouhopolsko jely do Odřepsů ve Středočeském kraji, kde na exitu 42 najely na D11.

Domácnosti budou bez proudu

Po dálnici náklad objel Poděbrady a exitem 39 se vrátil na starou pražskou silnici. Pokračoval bude přes Pískovou a Kostelní Lhotu do Sadské. Kolem 18. hodiny by měly tahače zaparkovat u Kerska, kde zůstanou přes noc. Ve středu bude souprava pokračovat přes Čelákovice a Starou Boleslav do Mělníka.

„V trase transportu budeme na některých místech provádět demontáž a opětovnou montáž vedení vysokého i nízkého napětí, odpojení a opětovné zapojení elektrické energie,“ uvedla před odjezdem souprav mluvčí Skupiny ČEZ Šárka Beránková.

Stovky domácností tak byly kvůli přepravě až několik hodin bez proudu. Týkalo se to lidí ve Stěžerách, Chlumci nad Cidlinou a v Lovčicích v Královéhradeckém kraji.

„Pouze krátkodobé vypnutí zaregistrují obyvatelé Plačic, Vlčkovic, Hřibska, Urbanic, Praskačky, Lhoty pod Libčany, Libčan, Hvozdnice, Roudnice, Dobřenic, Syrovátky, Osic, Osiček, Obědovic, Puchlovic, Babic a dalších obcí po trase transportu,“ dodala mluvčí.



Ve středních Čechách se omezení dotklo Dlouhopolska, Vlkova pod Oškobrhem, Odřepsů, Choťánek, Pískové, Kostelní a Vrbové Lhoty, Ratenic a části Cerhenic.

„Po projetí nákladních souprav budeme okamžitě vše uvádět do původního stavu. Celá tato operace vyžaduje mimořádné nasazení našich pracovníků. Snahou je, aby omezení dodávek elektřiny pro obyvatele v dotčených částech bylo co nejkratší,“ doplnila Šárka Beránková.