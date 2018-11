Nováčci v čele Hradce plánují razantní změny, ale straší je kostlivci

Už v následujících dnech na Jiřího Bláhu, Martina Hanouska, Věru Pourovou a Moniku Štayrovou mohou začít padat kostlivci po jejich předchůdcích.

Nováčci se nyní mohou stát hromosvodem a terčem sžíravé kritiky, nebo naopak předstírat neviditelnost a jen slavnostně přestřihávat pásky, ostatně stejně tak jako někteří jejich předchůdci.

Kdo jsou a jaké mají cíle lidé, kteří budou rozhodovat o dalším směřování Hradce Králové?

Jiří Bláha (ODS) investice, rozvoj, územní plán

Slušelo by se začít ženami, avšak právě na nyní již bývalého vedoucího živnostenského úřadu bude logicky upřená největší pozornost. Po Jindřichu Vedlichovi (Slušná politika a Hradečtí patrioti) totiž převzal poslední dobou ostře kritizovanou investiční gesci. Byl Vedlich na pranýři právem? To si zatím čtyřiašedesátiletý člen ODS netroufá hodnotit.

„Teprve se seznamuji a zjišťuji, dělám na tom už čtvrtý den. A jestli na mě vypadnou nějací kostlivci? Upřímně řeknu, že se toho bojím. Uvidíme,“ netají se Bláha, jenž chce dotáhnout již připravené investiční akce a rozpohybovat ty, které jako by zamrzly.

„Mezi ty připravené patří například lávka přes Labe. Ale pak tu jsou i boláky, tedy Střezina, opravy Velkého náměstí a Benešovy třídy nebo doprava. Snad se to povede,“ je optimistický Bláha.

Brzy se chce spojit se stavebním úřadem v Hořicích, kde se kvůli takzvané systémové podjatosti rozhoduje o osudech Velkého náměstí i křižovatky Mileta. „Musím je poprosit o informace, v jakém stavu se ty akce nacházejí,“ říká Bláha.

Martin Hanousek (Změna) školství, sociální, životní pr.

Po osmi letech v opozici „přestoupila“ Změna pro Hradec do koalice a rovněž pětatřicetiletý krajinný ekolog má prý před sebou jen stěží představitelnou fůru úkolů. Teprve v pondělí se seznámil se svou asistentkou a čekalo jej i setkání s novým šéfem školského odboru Zbyňkem Bártou.

„Už mám naplánovanou i velkou tour, protože chci vyrazit za řediteli všech škol i mateřinek,“ říká expert na vodní hospodářství.

A právě jeho další gesce - životní prostředí - si údajně vyžádá zcela odlišný přístup od jeho předchůdce Milana Jaroše (ČSSD). „Nemám na co navazovat, protože pan Jaroš nedělal vůbec nic. Může to tedy být jen lepší. Není to jen evoluce, ale revoluce,“ prohlásil Hanousek.

Naopak si považuje práci někdejší hradecké náměstkyně pro sociální oblast Anny Maclové.

„Je problém, že Hradec je věkem obyvatel nejstarším a rychle stárnoucím městem. Musíme se proto zabývat službami pro seniory, ale současně se věnovat i tomu, aby bylo město atraktivní i pro mladé lidi,“ myslí si Hanousek.

Věra Pourová (ANO) majetek a městské organizace

Sebevědomá, přímočará a průkopnická. Takovým dojmem působí právnička, jež převzala oblast majetku a městských organizací od Romany Liškové (HDK).

„S mojí předchůdkyní jsem se sešla, ale už od prvního okamžiku po zvolení mi bylo jasné, že některé věci budu dělat absolutně jinak,“ říká energicky.

Není bez zajímavosti, že právě Lišková bývá hodnocená spíš kladně, když podle některých zastupitelů svůj odbor přebírala v žalostném stavu.

Pourová chce být novátorská. Plánuje nastavit jasná pravidla nebo pohlídat předpis upravující způsob nakládání s majetkem města.

„Způsoby nakládání s majetkem musí být pečlivé, hospodárné a transparentní. Podívám se také na hospodaření společností města, tak aby byly řízené lidmi, kteří umí a aby jejich počet byl adekvátní. Chci ohlídat, aby hospodařily efektivně a eventuálně přinášely příjem do městské kasy,“ pronáší zapáleně Pourová.

Upozorňuje, že mezi jejími prvními úkoly bude důkladné prověření dohody o ukončení sporu města se stavební firmou Prima. Ta má od města dostat 8,5 milionu korun za rozpracovanou a nedokončenou rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina.

Monika Štayrová (ANO) ekonomika a dotace

Po Milanu Jarošovi zdědila kancelář a po exprimátorovi Zdeňku Finkovi (HDK) ekonomickou a dotační oblast. Kostlivců ukrytých ve skříni se bývalá kontrolorka Nejvyššího kontrolního úřadu příliš neobává.

„Pan primátor je ochotný vše vysvětlit a bude s námi spolupracovat,“ říká lídryně vítězného hnutí ANO, které dosud bylo v hradecké opozici.

Podle Štayrové se před městem otevírají významné šance na čerstvě vyhlašované dotační výzvy.

„Chci zjistit všechny druhy dotací, které mohou být využité na Benešovu třídu a současně prověřit možnost dotací na fotbalový stadion,“ představuje svůj blízký program náměstkyně.

Svou profesní praxi považuje za nejvýhodnější pro novou funkci, ale zároveň by se ráda zbavila kontrolorské pozice. „Nyní musím zmapovat, jaká je situace. Každopádně bych byla ráda dobrým rádcem a pomocníkem, aby se předešlo některým věcem,“ dodává Štayrová.