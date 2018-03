V lanovce na Černou horu dostal lyžař pěstí kvůli místu k sezení

Útok se podle napadeného muže odehrál ve čtvrtek krátce před třetí hodinou odpoledne v osmimístné kabince lanovky. Poškozený do ní nastoupil jako poslední a požádal útočníka, aby se trochu posunul. Poté muž vstal a lyžaře napadl.

„Agresorem byl dle popisu muž ve věku od 30 do 35 let, silnější postavy, 170 centimetrů vysoký, oblečený do červené zimní bundy a šedé zimní čepice s nápisem. Nebyl to lyžař, ale zřejmě doprovázel na vrchol Černé Hory svého syna,“ popsala útočníka trutnovská policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Napadený v horní stanici lanovky vyhledal zaměstnance skiareálu, který mu přivolal záchranáře. Ti muže odvezli do trutnovské nemocnice k ošetření. Policie případ vyšetřuje pro podezření z výtržnictví.

„V současné době hledáme svědky, kteří byli v době incidentu v lanovce. Mohli by nám pomoci objasnit průběh celé události A dále žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění muže v červené bundě a šedé čepici na fotografii,“ dodala Pižlová. Lidé se mohou obrátit na linku 158 nebo na služebnu policie ve Svobodě nad Úpou na čísle 974 539 731.