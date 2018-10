Cyklistovi při jízdě po chodníku překážely pejskařky, zbil je a zkopal

Incident se odehrál na veřejně přístupném chodníku na Slezském Předměstí v Hradci Králové. Šestačtyřicetiletý muž na matku s dcerou nejprve křičel, ať se uhnou. Když s kolem přijel až k nim, obě napadl.

„Udeřil je pěstí do obličeje, s kolem v ruce se po nich oháněl a starší ženu povalil do keře, kde do ní několikrát kopl,“ popsala hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

V dalších úderech mu zabránil náhodný kolemjdoucí. Agresor proto nasedl na kolo a z místa odjel. Ženy v něm poznaly svého souseda a zavolaly policii. Ta si pro muže přišla domů.

„Jelikož muž s policisty nespolupracoval, choval se agresivně a nadýchal téměř 1,9 promile alkoholu, převezli ho na záchytnou protialkoholní stanici,“ uvedla Kormošová. Starší ženu musel ošetřit lékař.

Přestože se událost odehrála již v polovině srpna, policie s mužem zahájila trestní stíhání až nyní. Agresor se totiž nepřiznal, a tak policie musela nejprve shromáždit dostatek důkazů. Muž policistům tvrdí, že si na události i přes opilost pamatuje, ale nic zvláštního se podle něj nestalo.



„V tomto týdnu policisté muži sdělili podezření z přečinu výtržnictví. Toho se dopustil už v minulosti. Nyní mu za něj hrozí odnětí svobody až na tři roky,“ dodala mluvčí.