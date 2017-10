Skupina mladíků v Josefově napadla kolemjdoucí. Policie případ řeší

Incident se odehrál v noci z pátku 8. září na sobotu 9. září zhruba na půli cesty mezi Jaroměří a Josefovem. Čtyři chlapci ve věku 18 až 22 let a dvě nezletilá děvčata se vraceli domů, když na ně z otevřeného okna projíždějícího auta přilétla skleněná lahev. Alespoň tak incident popsal redakci iDNES.cz jeden z napadených, který si nepřál zveřejnit jméno.

„Zřejmě to byla záminka pro to, co následovalo. Jeden z nás na tuto událost reagoval zdvižením ruky. Stejné auto pak změnilo směr, vrátilo se a zastavilo u nás. Z auta vyšli čtyři Romové ozbrojení skleněnými lahvemi a násadou od krumpáče, kteří nás bez příčiny napadli,“ uvedl jeden z účastníků potyčky.

Incident se odehrál jen mezi chlapci, dívky prý stály opodál. Rvačku ukončil až příjezd hlídky městských strážníků, která zrovna jela kolem.

„K situaci nemohu nic říci, protože ji vyšetřuje státní policie,“ nechtěl verzi napadených komentovat velitel jaroměřských strážníků Ondřej Mundl.

Ani policie se zatím k události podrobněji nevyjadřuje. „Prověřování násilného incidentu dosud nebylo ukončeno. Zejména vzhledem k utrpěným zraněním poškozených nemohly být dokončeny výslechy některých zúčastněných osob a svědků. Policisté si budou muset vyžádat i další odborné expertizy,“ sdělila na dotaz iDNES.cz náchodská policejní mluvčí Eva Prachařová.

Napadení mladíci utrpěli pohmožděniny a tržné rány v oblasti hlavy, které jim ošetřily přivolané posádky záchranné služby. Podle informací iDNES.cz muži utrpěli lehké otřesy mozku, jeden z nich trojnásobnou frakturu lebky a další údajně trpí částečnou ztrátou paměti a dodnes si nedokáže část incidentu vybavit.

„Naše posádky ošetřili čtyři muže ve věku mezi 18 a 22 lety vesměs s pohmožděninami a drobnými tržnými ranami. Byli rozvezeni na chirurgii do Náchoda a Dvora Králové nad Labem. V době ošetření našimi posádkami byli všichni při vědomí a komunikovali,“ potvrdil zásah mluvčí krajské záchranky Ivo Novák.

Nejvážněji zraněný chlapec zůstává stále v nemocnici. Nejprve byl více než týden hospitalizovaný ve Dvoře Králové. Pak se však projevily následky poranění a jeho stav se zhoršil. Podle kamarádů mu hrozilo oslepnutí na jedno oko. Byl proto přeložen do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde ho koncem září operovali.

„Mohu potvrdit, že u nás leží. Byl operován a nyní je bez komplikací,“ řekl lékařský náměstek fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.

Policie případ vyšetřuje jako trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví, za což útočníkům jim hrozí dva až tři roky vězení. Vzhledem k závažnosti zranění jednoho z chlapců však mohou kriminalisté případ překvalifikovat i na těžké ublížení na zdraví. Pak by agresorům hrozilo až 10 let za mřížemi.

Účastníci potyčky se na redakci iDNES.cz obrátili, protože agresory stále potkávají na ulici. „Potkáváme je každý den, nemají žádný postih,“ sdělili redakci.

„Prověřování dál intenzivně pokračuje. Mladíky vyšetřujeme na svobodě, protože nejsou naplněny důvody vazby. Lidé si někdy myslí, že je hned zavřeme, ale o tom rozhodne až soud,“ dodala Prachařová.