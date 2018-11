Osvobozující verdikt nad Nečesaným neplatí, útok opět bude řešit soud

Vyplývá to z justiční databáze. Případ z roku 2013 tak bude muset pošesté řešit krajský soud. Na posun v kauze upozornil místopředseda Spolku Šalamoun Václav Peričevič. Jednání Vrchního soudu bylo neveřejné.

„Rozhodnutí soudu I. stupně zrušeno a věc vrácena soudu I. stupně k novému projednání,“ stojí v databázi k usnesení vrchního soudu, které je datováno dnem 28. listopadu.

„Dle procesního postupu a rozhodnutí ve formě usnesení lze dovodit, že Vrchní soud v Praze meritorně rozhodl, zprošťující rozsudek na Lukášem Nečesaným zrušil a věc vrátil nalézacímu soudu, tedy Krajskému soudu v Hradci Králové. Jedná se již o 8. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze v této trestní věci,“ napsal místopředseda spolku.



Obžaloba viní mladého muže z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku v únoru 2013. Mladík dostal u soudu trest 16 let vězení, později snížený o tři roky a nastoupil do věznice. Nejvyšší soud ho však pustil na svobodu. Při třetím líčení mu hradecký senát znovu uložil 13 let, ale Nejvyšší soud opět zasáhl a nařídil projednání v novém složení senátu.

Při něm soud v listopadu 2017 zprostil Nečesaného obžaloby, ale s verdiktem nesouhlasil Vrchní soud v Praze, rozsudek zrušil a věc vrátil k první instanci. Vyjadřoval se také k údajné manipulaci s důkazy ze strany vyšetřovatelů, ale další dokazování nenařídil.

Hradecký krajský soud v květnu znovu zprostil Nečesaného obžaloby, ale státní zástupkyně se hned odvolala.

Žalobkyně tehdy v závěrečné řeči zdůraznila, že její pohled na věc se nezměnil: ,,Nečesaný naplnil všechny skutky vraždy ve stádiu pokusu. Navrhuji obžalovanému třináctiletý trest do věznice se zvýšenou ostrahou a zaplatit nemajetkovou újmu poškozené a majetkovou škodu ministerstvu spravedlnosti.“

Kromě údajných chyb na straně policie se před soudy různých instancí řešila také věrohodnost výpovědi samotné poškozené kadeřnice, kterou pachatel udeřil polenem do hlavy a ona po činu trpěla ztrátou paměti. Nečesaného ale za pachatele označila v soudní síni několikrát.